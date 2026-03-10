Kina: Izbor novog vrhovnog vođe Irana u skladu sa ustavom te zemlje

Izbor Modžtabe Hamneija za trećeg vrhovnog vođu Irana odluka je doneta u skladu sa ustavom te zemlje, ocenio je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Đijakun.

Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG) on je to rekao u ponedeljak na redovnom brifingu za novinare, odgovarajući na pitanje o toj temi, dodajući da je Kina primetila relevantne medijske izveštaje.

Iranska Skupština eksperata saopštila je u nedelju da je Modžtaba Hamnei, sin Alija Hamneija, izabran za novog vrhovnog vođu Irana, preneli su mediji.

Modžtaba Hamnei, rođen 1969. godine, sin je pokojnog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, koji je poginuo u zajedničkim američko-izraelskim napadima, podseća CMG.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com