Kina je nezaustavljiva, izjavio predsednik Si na velikoj vojnoj paradi u Pekingu

Kineski predsednik Si Đinping, njegov ruski kolega Vladimir Putin i severnokorejski lider Kim Džong Un prisusustvovali su zajedno danas u Pekingu grandioznoj paradi kojom se demonstrira vojna i diplomatska snaga Kine i prikazuje kineska vojska kao napredna i sposobna da parira američkoj, ili čak da je nadmaši.

Predsednik Si koji je izjavio da je Kina nezaustavljiva, počeo je kratko obraćanje sećanjem na kineske ratne veterane i pozvao na iskorenjenje rata da bi se sprečilo ponavljanje istorije, ali njegova prva poruka bila je okrenuta budućnosti, ukazujući da je danas Kina jaka, da se ne plaši nikoga i da je spremna da preuzme vodeću ulogu u svetu.

„Kineki narod je narod koji se ne plaši nasilja i oslanja se sam na sebe i jak je. Mi ćemo se držati puta mirnog razvoja i raditi ruku pod ruku sa narodima svih zemalja da izgradimo zajednicu, sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo“, rekao je Si.

Američki predsednik Donald Tramp odgovorio je Siju sarkastično na svojoj društvenoj mređi optužujući Kinu, Rusiju i Severnu Koreju za zaveru protiv SAD.

Trojica lidera, Kineski, ruski i severnokorejski sa Sijem u centru su jedan pored drugog, sa balkona na trgu Tjananmenu, pratili veliku paradu koja je slavila pobedu nad Japanom i kraj Drugog svetskog rata, pre 80 godina.

Gledali su savršenu koreografiju vojnika koji marširaju pod zastavama, rakete koje mogu da prenose nuklearne glave, dronove i tenkove, prelet desetine aviona i helikoptera koji su ispisali cifru 80 na nebu.

Sliku te trojke je na kratko prikazala državna televizija, pre nego što je prešla na drugi plan. Strani mediji su držani na distanci.

Državna televizija prikazala je dolazak Kim Džong Una, Putina i dvadesetak pozvanih stranih vođa sa kojima se Si rukovao.

Uz Sija, i predsednika Rusije i Severne Koreje među 26 državnih zvaničnika su bili i predsednici Belorusije i Irana Aleksandar Lukašenko i Masud Pezeškijan kao i zvanični i najviši zvaničnici Kube, Pakistana, Mongolije, Mjanmara, Malezije, Laosa, Vijetnama, Indonezije, Demokratske Republike Kongo, Zimbabvea, centralnoazijskih i drugih zemalja.

Jedini lideri iz Evrope bili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Slovačke Robert Fico.

Ni jedan istaknuti zapadni lider nije bio prisutan, piše agencija Frans pres.

Si je sa dvojicom istaknutih zvanica, na čelu grupe lidera, otišao do trga Tjenanmen gde se pozdravio sa ratnim veteranima, koji su bili u uniformi i sa medaljama, iako su neki od njih stogodišnjaci.

Hiljade učesnika pevalo je patriotske pesme na ogromnom trgu okićenom crvenim zastavama.

„Ponovo rađanje kineske nacije je nezaustavljivo, a plemenito zalaganje za mir i razvoj čovečanstva će sigurno trijumfovati“, rekao je Si u svom govoru.

U periodu geopolitičkih tenzija i trgovinskog rata Si je upozorio da se „čovečanstvo ponovo suočava sa situacijom između rata i mira, dijaloga i konfrontacije“ i pozvao da se spreči ponavljanje „istorijskih tragedija“, kao što je ona kada su milioni Kineza umrli naspram japanskih trupa, pre 80 godina.

Prikazani su i nosači aviona i tenkova, brodovi, hipersonične rakete, bespilotne letelice. Na paradi su prvi put prikazana dva velika podvodna drona.

Si je u govoru izbegao svako eksplicitno pominjanje SAD ili tema neslaganja, kao što su Tajvan i carine.

Prisustvo Kim Džong Una zajedno sa dva moćna suseda predstavljalo je svetsku premijeru. Nikad od svog dolaska na vlast 2011. godine severnokorejski lider (koji ograničava izlaske iz svoje zemlje pod teškim zapadnim sankcijama), nije bio na takvom sastanku sa stranim liderima.

„Neka predsednik Si i sjajan kineski narod provedu divan dan slavlja. Prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Džong Unu, dok kujete zaveru protiv Sjedinjenih Država“, napisao je američki predsednik Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

Ova parada je vrhunac nedelje intenzivnih diplomatskih aktivnosti u Kini posle regionalnog samita u ponedeljak i utorak, koji je okupio dvadesetak evroazijskih vođa.

Ruski predsednik Vladimir Putin u Kini nije pokazao nikakav znak da popušta pritiscima Trampa oko zaustavljanja borbi u Ukrajini, bez obzira na njihov susret 15. avgusta na Aljasci.

Kada je reč o Severnoj Koreji, tri susreta, koje je Tramp imao sa Kim Džong Unom 2018. i 2019. tokom svog prvog mandata da bi se uklonila navodna nuklearna pretnja Severne Koreje, nisu imala nastavak.

Dolaskom u Peking Kim je pokazao Severnokorejcima i svetu da ima snažne ruske i kineske prijatelje koji se prema njemu ophode sa poštovanjem, rekao je stručnjak za Severnu koreju Lam Peng Er.

Prvu kinesku vojnu paradu u poslednjih šest godina zvaničnici vladajuće Komunističke partije Kine pripremali su mesecima, navodi Bi-Bi-Si.

Širom Pekinga je postavljeno više od 200.000 zastava. Osam velikih kineskih zastava vijori se i okružuje portret Mao Cetunga, osnivača komunističke Kine, koji se nalazi na vrhu Kapije nebeskog mira i gleda na Trg Tjenanmen, jedan od najvećih trgova na svetu.

