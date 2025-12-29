Kina nastavlja represiju nad nacionalnim manjinama u provinciji Sinđang

Tradicionalna pesma kineske nacionalne manjine Ujgura „Beš Pede“, jedna je od nekoliko pesama na ujgurskom jezik koje su vlasti provincije Sinđang, u Kini, označile kao „problematične“.

„Beš pede“, je popularna ujgurska narodna balada o mladiću koji bogu govori o svojim snovima o sreći.

Na snimku sa sastanka vlasti provincije Šinjang u gradu Kašagaru održanom u oktobru, vlasti su upozorile građane da slušanje zabranjenih pesama „može dovesti do zatvorske kazne“, saznaje AP.

Prisutnima je takođe naloženo da izbegavaju izraze „As-selamu alejkum“ – pozdrav uobičajen među muslimanima, i da zamene popularnu frazu pri odlasku „Alahka amanet“ – „Neka vas Bog čuva“, sa „Neka vas Komunistička partija zaštiti“.

Ovu politiku potvrđuju i intervjui sa bivšim stanovnicima Sinđanga, čiji su članovi porodice, prijatelji i poznanici pritvoreni zbog puštanja ujgurske muzike.

Asošijejted pres je takođe imao uvid u sudsku presudu ujgurskog muzičkog producenta osuđenog prošle godine na tri godine zatvora zbog obljavljivanja na internetu pesama koje vlast smatra „osetljivim“.

Obnovljeno suzbijanje kulturnog izražavanja u Sinđangu, klasifikovanom kao „autonomni region“, ali pod strogom kontrolom centralne vlade u Pekingu, ukazuje na nastavak represivne politike.

Ujedinjene nacije su 2022. godine optužile Kinu za kršenje ljudskih prava, rekavši da bi to moglo da se smatra zločinima protiv čovečnosti u Sinđangu, gde se Peking takođe suočava sa optužbama za prisilni rad, prisilne sterilizacije i razdvajanje porodica kao deo kampanje asimilacije nacionalnih manjina.

Kineska vlada, međutim, tvrdi da njena politika u Sinđangu „iskorenjuje terorizam i verski ekstremizam“.

(Beta)

