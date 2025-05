Kina odobrila prvu domaću devetovalentnu HPV vakcinu

Kina je 29. maja odobrila svoju prvu domaću devetovalentnu vakcinu protiv humanog papiloma virusa (HPV), saopštila je Nacionalna uprava za medicinske proizvode a prenosi Sinhua.

Vakcinu, nazvanu Cecolin 9, zajednički su razvili Biomedicinski laboratorijum Siang An, Univerzitet u Siamenu i kompanija Vantaj Biofarm (Wantai BioPharm). Njeno odobrenje čini Kinu drugom zemljom na svetu, posle Sjedinjenih Američkih Država, koja ima kapacitet da samostalno proizvodi i distribuira HPV vakcine visokog valentnog tipa.

Od 2019. godine, vakcina je prošla pet kliničkih ispitivanja širom Kine, u kojima je učestvovalo više od 11.000 zdravih dobrovoljaca uzrasta od devet do 45 godina.

Rezultati ovih ispitivanja pokazali su da vakcina pruža snažnu zaštitu protiv HPV tipova 16 i 18, istih tipova koje pokriva i dvovalentna vakcina, kao i protiv još pet tipova HPV-a: 31, 33, 45, 52 i 58, sa stopom zaštite većom od 98 odsto od postojanih infekcija koje traju duže od 12 meseci i stopom zaštite od 100 odsto od cervikalnih infekcija.

Za devojčice uzrasta od devet do 17 godina dovoljne su dve doze da bi se postigao imunološki odgovor uporediv sa onim kod žena uzrasta od 18 do 26 godina koje primaju tri doze. Za devojke uzrasta od 15 do 17 godina, ovo je trenutno jedina dvodozna HPV vakcina dostupna u Kini.

Uporedna studija pokazala je da nova vakcina pruža imunološki odgovor uporediv sa sličnim međunarodnim proizvodima najmanje 30 meseci nakon pune imunizacije. Ovi nalazi su objavljeni u časopisu Lanset- infektivne bolesti (The Lancet Infectious Diseases).

Nova vakcina predstavlja najnovije dostignuće istraživačkog tima koji je 2019. godine razvio i prvu kinesku domaću dvovalentnu HPV vakcinu. Ta vakcina je 2021. godine dobila pretkvalifikaciju od Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i od tada se koristi na tržištima 21 zemlje.

Prema podacima SZO, rak grlića materice je bio četvrti najčešći oblik raka među ženama širom sveta u 2022. godini. Kina je u okviru svojih napora na suzbijanju raka grlića materice učinila besplatnu HPV vakcinaciju dostupnom za oko 40 odsto devojčica uzrasta od 13 do 14 godina u 2024. godini, navela je Nacionalna zdravstvena komisija.

(Beta)

