Kina osudila napad na Venecuelu i pozvala SAD da poštuju Povelju UN

Kina je snažno osudila današnji američki napad na Venecuelu i pozvala Vašington da se pridržava međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija (UN).

“Kina je duboko šokirana i snažno osuđuje otvorenu upotrebu sile Sjedinjenih Američkih Država (SAD) protiv suverene države i postupke usmerene protiv njenog predsednika”, izjavio je danas u Pekingu portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova, prenela je Sinhua.

Upitan za stav Kine povodom vojnih udara SAD na Venecuelu i objave predsednika Donalda Trampa da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen i prebačen van zemlje, portparol je rekao da „takvi hegemonistički postupci SAD ozbiljno krše međunarodno pravo i suverenitet Venecuele i ugrožavaju mir i bezbednost u Latinskoj Americi i karipskom regionu“.

Naglasio je da se „Kina tome odlučno protivi“ i da „poziva SAD da se pridržavaju međunarodnog prava, kao i ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija i da prestanu da krše suverenitet i bezbednost drugih zemalja“.

(Beta)

