Kina poslala protestnu poruku Japanu zbog negativnih komentara o Kineskom ratu

Ministarstvo spoljnih poslova Kine poslalo je protestnu poruku Japanu zbog negativnih komentara Tokija izrečenih povodom predstojeće godišnjice pobede u Kineskom ratu protiv Japana u Drugom svetskom ratu.

Portparol tog ministarstva Guo Đijakun izjavio je juče da je cilj komemoracije povodom 80. godišnjice pobede odavanje počasti istoriji i vrednovanje mira, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

„Svaka zemlja, koja se iskreno suočava sa istorijom, uči iz nje i istinski je posvećena miroljubivom razvoju, neće sumnjati u ovu ceremoniju, a kamoli joj se protiviti“, rekao je on.

Guo je naveo da su pravilno razumevanje i odnos prema istoriji „važan preduslov za povratak Japana u međunarodnu zajednicu nakon rata, politički temelj za razvijanje odnosa sa susednim zemljama i ključni kriterijum za proveru da li on može da ostane veran svom obećanju o miroljubivom razvoju“.

Portparol je pozvao Japan da se „iskreno suoči sa istorijom vlastite agresije, potpuno odrekne militarizma, ostane na putu miroljubivog razvoja i iskreno poštuje osećanja naroda Kine i drugih zemalja koje su bile žrtve“.

(Beta)

