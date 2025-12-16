Kina poziva na odbranu posleratnog međunarodnog poretka i Japan da povuče svoje pogrešne izjave

Stalni predstavnik Kine pri Ujedinjenim nacijama Fu Cong pozvao je u ponedeljak na napore za odbranu posleratnog međunarodnog poretka i ponovo pozvao Japan da povuče svoje pogrešne izjave, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

U otvorenoj debati Saveta bezbednosti UN o liderstvu za mir, Fu je rekao da su militarizam i fašizam nekada doneli neviđene katastrofe čovečanstvu. Svaka pogrešna izjava i činovi koji zataškavaju ili preokreću istoriju agresije dovode u pitanje suštinu ljudske savesti i potkopavaju teško stečeni mir.

„Moramo da održimo ispravan pogled na istoriju Drugog svetskog rata, da čuvamo pobedonosne ishode Drugog svetskog rata i da branimo posleratni međunarodni poredak“, rekao je.

„Moramo se pridržavati ciljeva i principa Povelje UN, podržavati suverenu jednakost svih država, velikih i malih, suprotstavljati se unilateralizmu, hegemonizmu i politici sile, unapređivati demokratizaciju međunarodnih odnosa i poboljšati zastupljenost i glas zemalja u razvoju u međunarodnim poslovima,“ rekao je predstavnik Kine.

Fu je dodao da je u vreme kada međunarodna zajednica zajedno preispituje istoriju i planira budućnost, japanska premijerka Sanae Takaiči rekla da je japanska „egzistencijalna kriza“ povezana sa Tajvanom, preteći da će Japan vojno intervenisati po pitanju Tajvana.

Ovo je očigledno mešanje u unutrašnje poslove Kine, direktno osporavanje dostignuća pobede u Drugom svetskom ratu i posleratnog međunarodnog poretka, kršenje osnovnih normi međunarodnih odnosa zasnovanih na ciljevima i principima Povelje UN-a i ozbiljna pretnja miru u Aziji i svetu, rekao je Fu i još jednom pozvao Japan da povuče svoje pogrešne izjave.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com