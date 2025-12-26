Kina poziva na zajedničke napore kako bi se obuzdalo oživljavanje militarizma u Japanu

Kinesko Ministarstvo odbrane pozvalo je sve miroljubive nacije i narode da preduzmu zajedničke akcije kako bi obuzdali oživljavanje militarizma od strane japanskih desničarskih snaga, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Džang Sjaogang, portparol kineskog Ministarstva nacionalne odbrane, dao je juče ove komentare kao odgovor na upit medija o nedavnim izjavama japanske premijerke Sanae Takaiči i još jednog japanskog zvaničnika o japanskom nuklearnom naoružanju.

Takođe, u nedavnom izveštaju japanskog Ministarstva odbrane kritikovani su „brzo rastući rashodi za odbranu“ Kine i „povećanje aktivnosti u blizini Japana“, a pomenuti su i planovi za raspoređivanje mobilne radarske opreme na Okinavi do 2026. godine radi praćenja kineskih vojnih aktivnosti.

Napominjući da su kineski izdaci za odbranu razumni, umereni i da ostaju ispod globalnog proseka kao udeo u BDP-u, Džang je rekao da su operacije kineske vojske u relevantnim vodama u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnom praksom, te da ne trpe nikakvo mešanje ili provokacije.

„Pozivamo Japan da prestane sa svojim lažnim narativima i zaustavi ciljano raspoređivanje protiv Kine. Preduzećemo odlučne kontramere protiv svakog uznemiravanja ili provokacija“, rekao je portparol.

Džang je takođe upozorio na sve vidljiviju i opasniju tendenciju ka militarističkom oživljavanju u Japanu, jer zemlja neumorno teži remilitarizaciji i ubrzava gomilanje vojske.

Džang je naglasio da takve akcije „predstavljaju očigledan izazov suštini međunarodne pravde, međunarodnom poretku posle Drugog svetskog rata i globalnom režimu neširenja oružja“, kao i da predstavljaju „ozbiljnu pretnju miru i stabilnosti u regionu i šire”.

„Pozivamo sve miroljubive nacije i narode da preduzmu akcije kako bi odlučno obuzdali oživljavanje militarizma od strane japanskih desničarskih snaga i sprečili da svet sklizne u previranja ili ponovno proživljavanje tragedija iz prošlosti“, zaključio je portparol.

(Beta)

