Kina poziva na zajedničke napore kako bi se obuzdalo oživljavanje militarizma u Japanu

Džang Sjaogang, portparol kineskog Ministarstva nacionalne odbrane, dao je juče ove komentare kao odgovor na upit medija o nedavnim izjavama japanske premijerke Sanae Takaiči i još jednog japanskog zvaničnika o japanskom nuklearnom naoružanju.
Takođe, u nedavnom izveštaju japanskog Ministarstva odbrane kritikovani su „brzo rastući rashodi za odbranu“ Kine i „povećanje aktivnosti u blizini Japana“, a pomenuti su i planovi za raspoređivanje mobilne radarske opreme na Okinavi do 2026. godine radi praćenja kineskih vojnih aktivnosti.
Napominjući da su kineski izdaci za odbranu razumni, umereni i da ostaju ispod globalnog proseka kao udeo u BDP-u, Džang je rekao da su operacije kineske vojske u relevantnim vodama u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnom praksom, te da ne trpe nikakvo mešanje ili provokacije.
„Pozivamo Japan da prestane sa svojim lažnim narativima i zaustavi ciljano raspoređivanje protiv Kine. Preduzećemo odlučne kontramere protiv svakog uznemiravanja ili provokacija“, rekao je portparol.
Džang je takođe upozorio na sve vidljiviju i opasniju tendenciju ka militarističkom oživljavanju u Japanu, jer zemlja neumorno teži remilitarizaciji i ubrzava gomilanje vojske.
Džang je naglasio da takve akcije „predstavljaju očigledan izazov suštini međunarodne pravde, međunarodnom poretku posle Drugog svetskog rata i globalnom režimu neširenja oružja“, kao i da predstavljaju „ozbiljnu pretnju miru i stabilnosti u regionu i šire”.
„Pozivamo sve miroljubive nacije i narode da preduzmu akcije kako bi odlučno obuzdali oživljavanje militarizma od strane japanskih desničarskih snaga i sprečili da svet sklizne u previranja ili ponovno proživljavanje tragedija iz prošlosti“, zaključio je portparol.
(Beta)
