Kina predstavila smernice za unapređenje razvoja društva po meri dece

Kina je izdala smernice za unapređenje razvoja društva po meri dece, sa ciljem adekvatnije zaštite prava i interesa maloletnika i podsticanja njihovog zdravog razvoja, saopštila je Nacionalna komisija za razvoj i reforme (NDRC) te zemlje.

Smernice, koje su juče zajednički izdali NDRC i kancelarija Nacionalnog radnog komiteta za žene i decu pri Državnom savetu, zasnivaju se na iskustvima iz pilot-programa „Gradovi po meri dece“ i pozivaju na sveobuhvatno unapređenje razvoja prilagođenog deci, uz koordinisane mere koje uključuju socijalne politike, javne usluge, zaštitu prava, prostore za razvoj i razvojno okruženje, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Dokument poziva na kontinuirane napore za unapređenje dostupnosti javnih usluga, besplatnog pristupa i preferencijalnih politika za decu, kao i uvođenje praktičnih mera u oblastima poput obrazovanja, zdravstvene zaštite, prevoza, sporta i rekreacije.

Smernice, kako se navodi, naglašavaju potrebu za unapređenjem bezbednosti dece kroz koordinisanu zaštitu koja uključuje porodicu, škole, društvo, internet, vladu i pravosuđe, uz poboljšanje zaštitnih mehanizama i jačanje prevencije rizika.

Dva resora su navela da će pojačati koordinaciju politika i podržati lokalne vlasti u boljem sprovođenju mera.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com