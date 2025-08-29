Kina spremna da sarađuje sa svim miroljubivim zemljama kako bi očuvala ispravan pogled na istoriju

Do sada skoro 50 lidera, bivših političkih ličnosti, visokih zvaničnika, izaslanika u Kini i prijatelja iz 30 evropskih zemalja potvrdilo svoje učešće na komemorativnim događajima povodom 80. godišnjice pobede Narodnooslobodilačkog rata Kine protiv japanske agresije i Svetskog antifašističkog rata, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Đijakun, ističući da to odražava želju i odlučnost da se zajednički čuva istorijsko sećanje i brane mir i pravda.

Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG), portparol je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše to da će Kina sledeće nedelje održati komemorativne događaje, pri čemu će neki evropski lideri ili njihovi visoki predstavnici prisustvovati, dok postoje i mišljenja da neke zemlje iz različitih razloga možda neće učestvovati.

Kina je spremna da sarađuje sa svim zemljama i narodima koji vole mir kako bi čvrsto očuvala ispravan pogled na istoriju, zajednički branila dostignuća pobede u Drugom svetskom ratu i posleratni međunarodni poredak, te čuvala svetski mir i stabilnost, rekao je Guo.

Pre više od 80 godina, Kina je ogromnim nacionalnim žrtvovanjem podržala Istočno glavno bojište svetskog antifašističkog rata, koordinisala i pomagla savezničke operacije i ostvarila značajan istorijski doprinos konačnoj pobedi, kazao je Guo.

U to vreme mnoge evropske zemlje i prijatelji pružili su Kini vrednu ljudsku i materijalnu pomoć, a neki su čak dali svoje živote, rekao je portparol, ističući da će njihova dirljiva dela kineski narod zauvek pamtiti.

Na pitanje o tome što je Kina u četvrtak objavila spisak stranih gostiju koji će prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pobede 3. septembra, a na kojem nisu navedene značajne zapadne zemlje, Guo je rekao da je Kina jutros već objavila informacije o stranim liderima koji prisustvuju komemorativnim događajima i da se te informacije mogu konsultovati.

Želim da naglasim da Kina ove komemorativne događaje održava radi sećanja na istoriju, odavanja počasti herojima, očuvanja mira i stvaranja budućnosti” naveo je Guo, prenosi CMG.

(Beta)

