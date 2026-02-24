Kina spremna za saradnju sa svim zemljama u poboljšanju globalnog upravljanja ljudskim pravima

Kina je spremna da sarađuje sa svim zemljama u poboljšanju globalnog upravljanja ljudskim pravima i promociji zdravog razvoja međunarodne zaštite ljudskih prava, izjavio je kineski ministar spoljnih poslova, Vang Ji na 61. sednici Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Kako danas prenosi Kineska medijska grupa (CMG), Vang je u ponedeljak napomenuo da je međunarodna situacija složena i isprepletena, i da se globalno upravljanje ljudskim pravima i međunarodni poredak posle Drugog svetskog rata suočavaju sa novim testovima vremena.

„Inicijativa za globalno upravljanje koju je predložila Kina dobila je podršku i odgovore od više od 150 zemalja i međunarodnih organizacija“, dodao je kineski ministar.

Vang je pozvao na očuvanje suverene jednakosti i zaštitu izvornih težnji globalnog upravljanja ljudskim pravima.

„Jedini put koji može dovesti do sve širih perspektiva jeste put razvoja ljudskih prava, utemeljen u specifičnim nacionalnim uslovima zemlje i osetljiv na potrebe njenog naroda. Sve strane treba da se pridržavaju međunarodne vladavine prava i da konsoliduju temelje globalnog upravljanja ljudskim pravima“, rekao je Vang.

Sve zemlje treba da poštuju „zlatno pravilo“ nemešanja u unutrašnje poslove jedni drugih, kao i da čvrsto odbace reči i dela koja stvaraju dvostruke standarde u ime ljudskih prava, dodao je kineski ministar i pozvao na praktikovanje multilateralizma i rešavanje izazova u globalnom upravljanju ljudskim pravima.

„Sve zemlje treba da odbace oblike kolonijalizma ili rasne diskriminacije, kao i da pravilno odgovore na rastuća pitanja kao što su veštačka inteligencija, klimatske promene i ljudska prava“, dodao je on.

Pozivajući na akciono orijentisane pristupe i poboljšanu efikasnost globalnog upravljanja ljudskim pravima, Vang je rekao da je Kina spremna da koordinira svoje akcije sa međunarodnom zajednicom kako bi zajednički osmislili novi plan za ovaj globalni cilj.

Napominjući da 2026. godina označava početak perioda 15. petogodišnjeg plana Kine, Vang je rekao da će zemlja nastaviti da unapređuje svoj celoviti proces narodne demokratije, osiguravajući da dostignuća kineske modernizacije koriste svim ljudima na pravedniji način.

„Kina je spremna da sarađuje sa svim zemljama na promociji zajedničkog razvoja i prosperiteta, zaštiti međunarodne pravednosti, da poštuje zajedničke vrednosti čovečanstva i nastavi da gradi zajednicu sa zajedničkom budućnošću za sve, sa ciljem da se osigura da napredak civilizacije ljudskih prava koristi celom svetu“, zaključio je kineski ministar.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com