Kina za obnovu dijaloga u cilju rešavanja konflikta u Jemenu

Kina je pozvala snage Huta u Jemenu i Izrael da ostanu mirni i uzdržani povodom eskalacije sukoba, ističući potrebu za obnovom dijaloga kako bi se rešio dugotrajni konflikt u Jemenu, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Govoreći u ponedeljak na sednici Saveta bezbednosti UN, Geng Šuang, zamenik stalnog predstavnika Kine pri Ujedinjenim nacijama (UN), upozorio je da je nedavni porast napada između Huta i Izraela podigao tenzije u regionu.

On je naglasio značaj poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Jemena, istovremeno pozvavši Hute da poštuju pravo plovidbe trgovačkih brodova u Crvenom moru u skladu sa međunarodnim pravom i da štite pomorsku bezbednost.

Geng je takođe istakao neophodnost političkog rešenja za prevazilaženje unutrašnjeg sukoba u Jemenu.

Prema njegovim rečima, trenutni prioritet je nastavak dijaloga i pregovora, postepeno smanjenje razlika, postizanje pomirenja u najskorije vreme i pokretanje ekonomske obnove.

Kada je reč o humanitarnim pitanjima, Geng je naglasio da se Jemen suočava sa teškim nestašicama hrane.

On je pozvao međunarodnu zajednicu da pojača isporuku humanitarne pomoći kako bi se zaustavila dalja eskalacija krize. Takođe je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog nedavnog pritvaranja više od dvadesetoro pripadnika UN od strane Huta, ocenivši taj čin kao potpuno neprihvatljiv i zatraživši njihovo hitno i bezuslovno oslobađanje.

Geng je rekao da se pitanje Jemena mora sagledavati u širem kontekstu Bliskog istoka.

On je ukazao na konflikt u Gazi koji traje skoro dve godine i izaziva ozbiljnu humanitarnu katastrofu, pozvavši Savet bezbednosti UN i međunarodnu zajednicu da preduzmu sve neophodne mere kako bi se okončale borbe, ublažila humanitarna kriza i pomoglo u deeskalaciji regionalnih tenzija, čime bi se stvorili povoljni uslovi za rešavanje pitanja Jemena i Crvenog mora.

(Beta)

