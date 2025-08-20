Kineska medijska grupa organizovala događaj Odjek mira u Moskvi

Događaj pod nazivom „Odjek mira“, posvećen međuljudskoj razmeni, održan je u Moskvi 18. avgusta, a organizatori su bili Kineska medijska grupacija (CMG) i Ambasada Narodne Republike Kine u Rusiji.

U video obraćanju, zamenik načelnika Odeljenja za propagandu i predsednik CMG-a Šen Haisijung istakao je da „sećanje i istorijska istina neće izbledeti s protokom vremena, a pouke koje nam donose uvek će osvetljavati stvarnost i ukazivati na put u budućnost“.

Ove godine obeležava se 80. godišnjica pobede kineskog naroda u ratu protiv japanske agresije i pobede u Svetskom antifašističkom ratu.

Šen je podvukao da je CMG spremna da produbi saradnju sa međunarodnim partnerima, izgradi medijsku platformu za izveštavanje, razmenu informacija i deljenje resursa, prenese kineski glas zalažući se za pravdu i pravičnost protiv hegemonije, te da se suoči sa izazovima jedinstvom i traži zajednički razvoj kroz saradnju.

Andrej Denisov, prvi potpredsednik Odbora za međunarodne poslove Saveta Federacije Rusije, istakao je da se ove godine obeležava 80. godišnjica pobede kineskog naroda u ratu protiv japanske agresije, pobede u Velikom otadžbinskom ratu i pobede u Svetskom antifašističkom ratu.

„Ruski i kineski narod borili su se rame uz rame, pobedu su platili ogromnim žrtvama i dali su odlučujući doprinos pobedi u Svetskom antifašističkom ratu, ostavivši za sobom veliko delo u odbrani ljudskog dostojanstva i obnovi svetskog mira“, rekao je Denisov.

Dodao je da ruski narod uvek pamti doprinos kineskog naroda na glavnom bojištu Svetskog antifašističkog rata na Istoku, kao i podvige sovjetskih vojnih stručnjaka i pilota koji su se borili rame uz rame sa kineskim drugovima.

„Od velikog je značaja da čuvamo istinsko istorijsko pamćenje i ponovo se osvrnemo na istorijske trenutke koji su povezivali naše dve zemlje i naše narode“, dodao je Denisov.

Na događaju je premijerno prikazan dokumentarni film „Velika pobeda – Kineski rat otpora u objektivu sovjetskih fotografa“, koji su zajednički producirali CGTN (deo CMG-a) i Sveruska državna televizijska i radiodifuzna kompanija. Prikazan je i dokumentarac „Pesma Velikog zida: Kičma“, međunarodna verzija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com