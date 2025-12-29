Kineska vojska pokrenula kopnene, vazdušne i pomorske vežbe oko Tajvana

Vežbe pod nazivom „Misija pravde 2025“ rasporedile su „kopnene snage, mornaricu, vazduhoplovstvo i raketne snage da izvrše vežbe u tajvanskom moreuzu i oblastima severno, jugozapadno, jugoistočno i istočno od ostrva Tajvan“, naveo je Ši, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

On je dodao da će se vežbe fokusirati na patroliranje u moru i u vazduhu, zajedničko zauzimanje sveobuhvatne superiornosti, blokadu ključnih luka i područja, te sveobuhvatno odvraćanje van ostrvskog lanca.

Ši je naveo i da je to oštro upozorenje protiv, kako se navodi, separatističkih snaga „nezavisnosti Tajvana“ i spoljne intervencije, kao i legitimne, te neophodne akcije za zaštitu suvereniteta i nacionalnog jedinstva Kine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com