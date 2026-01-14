Kineska zvaničnica: Matični deo Kine spreman da sarađuje sa svima zainteresovanima na Tajvanu

Matični deo Kine spreman je da sarađuje sa svim političkim strankama, grupama i ljudima iz svih sfera života na Tajvanu, uključujući Kuomintang, kako bi se ojačala razmena i održale pozitivne interakcije dve obale Tajvanskog moreuza, izjavila je danas portparolka Kancelarije za poslove Tajvana pri Državnom savetu Džu Fenglijen.

Ona je dodala da će Ekonomski, trgovinski i kulturni forum dve obale Tajvanskog moreuza biti održan u Pekingu, a visoki zvaničnici Kuomintanga će doputovati u matični deo Kine, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

„Spremni smo da, na političkoj osnovi poštovanja Konsenzusa iz 1992. godine i protivljenja nezavisnosti Tajvana, sarađujemo sa svim političkim strankama, grupama i ljudima iz svih sfera života na Tajvanu, uključujući Kuomintang, kako bismo ojačali razmene i pozitivne interakcije i zajednički promovisali miran razvoj odnosa dve obale Tajvanskog moreuza i koristili sunarodnicima sa obe strane moreuza“, rekla je Džu.

Ona je dodala da se vlasti Demokratske progresivne stranke (DPP) tvrdoglavo drže, kako se navodi, separatističkog stava o nezavisnosti Tajvana, pokušavajući da traže nezavisnost uz pomoć stranih sila.

„Oni stalno šire glasine, klevetaju, ometaju i podrivaju normalnu razmenu u moreuzu, stvaraju zeleni teror i pokušavaju da obmanu narod Tajvana kako bi ostvarili političku korist“, rekla je Džu.

(Beta)

