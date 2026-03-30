Kineske kompanije povećavaju ulaganja u EU uprkos regulatornim preprekama

Kineske kompanije iz novih industrija koje posluju u Evropi planiraju da pojačaju ulaganja u naredne tri godine, uprkos sve većem regulatornom pritisku, navodi se u izveštaju koji prenosi Sinhua.

Izveštaj, koji su u Luksemburgu 24. marta zajednički objavili Privredna komora Kine pri EU, Šangajsko sedište Kineske ekonomske informativne službe i Evropski regionalni biro novinske agencije Sinhua, zasnovan je na anketi i intervjuima sa oko 100 kineskih kompanija u Evropi.

Izveštaj takođe poziva Evropsku uniju (EU) da obezbedi stabilnije i predvidljivije poslovno okruženje.

Gotovo 80 odsto ispitanika navelo je da planira da proširi ulaganja u EU u naredne tri godine, naglašavajući značaj Evrope u svojim globalnim strategijama, iako se kompanije suočavaju sa pojačanim nadzorom EU u oblastima kao što su subvencije, podaci i nacionalna bezbednost.

U izveštaju se navodi da kineske kompanije sve više posmatraju Evropu kao ključnu destinaciju zbog strateške usklađenosti između dve strane i prilika koje donosi globalni zaokret ka zelenim i digitalnim industrijama.

Kineske kompanije u Evropi unapređuju strategiju “U Evropi, za Evropu”, navodi se u izveštaju, kroz otvaranje lokalnih radnih mesta, prenos tehnologije i dublju integraciju u regionalne lance snabdevanja, posebno u sektorima kao što su električna vozila i čista energija.

Navodi se i da su kineska ulaganja u Evropi poslednjih godina postala raznovrsnija, obuhvatajući 18 industrija, pri čemu kompanije vide prostor za dalju saradnju u oblastima kao što su obnovljivi izvori energije, napredna proizvodnja, informacione i komunikacione tehnologije i digitalna ekonomija.

Kina i EU i dalje su međusobno drugi po veličini trgovinski partneri. Prema podacima kineske carine, trgovina između Kine i EU dostigla je 5,93 biliona juana (oko 860 milijardi američkih dolara) u 2025. godini, što je rast od 6 odsto u odnosu na prethodnu godinu i čini 13 odsto ukupne spoljne trgovine Kine.

Istovremeno, neizvesnost u vezi sa politikama postala je najveća briga za mnoge kineske kompanije u EU, nadmašujući izazove poput kulturnih razlika, geopolitičkih rizika i prepreka za pristup tržištu, navodi se u izveštaju.

Više od polovine ispitanika navelo je neizvesnost u vezi sa politikama EU kao svoju najveću zabrinutost, dok je gotovo tri četvrtine istaklo stabilnost i predvidljivost politika kao ključna poboljšanja koja žele da vide.

U izveštaju se navodi da su zabrinutosti posebno izražene u sektorima kao što su nova energija, informacione tehnologije i zdravstvo, gde kompanije strahuju da bi promene politika mogle da preoblikuju konkurentski pejzaž.

Takođe se ističe da kompanije žele napredak u oblasti poreske politike, necarinskih barijera i pristupa tržištu, a neke se nadaju da će EU ponovo pokrenuti proces ratifikacije Sveobuhvatnog sporazuma o investicijama između Kine i EU.

U izveštaju se ekonomski odnosi Kine i EU opisuju kao suštinski komplementarni i obostrano korisni, uz ocenu da dve strane ne samo da mogu proširiti saradnju na međusobnim tržištima, već i zajednički nastupati na tržištima trećih zemalja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com