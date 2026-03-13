Kineski ambasador: Odnosi Srbije i Kine zauzimaju posebno mesto

Odnosi Kine i Srbije zauzimaju posebno mesto u spoljnim odnosima Kine, a takođe predstavljaju i primer "prijateljske razmene" između Kine i Evrope, ocena je kineskog ambasadora u Srbiji, Li Minga.

Li je govorio u Beogradu na brifingu za medije pod nazivom „Težnja napred u 15. petogodišnjem planu“.

„U spoljnim odnosima Kine, odnosi Kine i Srbije zauzimaju posebno mesto zahvaljujući dudokim istorijskim vezama, čvrstoj političkoj osnovi, širokom spektru zajedničkih interesa i snažnoj podršci javnosti“, izjavio je Li.

Li je rekao i da je od posete predsednika Kine Si Đinpinga Srbiji u maju 2024. saradnja Pekinga i Beograda ostvarila značajne rezultate.

„Od državne posete predsednika Si Đinpinga Srbiji u maju 2024. godine, izgradnja zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri ostvarila je značajne rezultate. Tokom 2025. godine dvojica šefova država uspešno su se sastala dva puta u Pekingu i u Moskvi, kontinuirano usmeravajući razvoj bilateralnih odnosa“, rekao je Li.

On je dodao i da „političko poverenje“ Beograda i Pekinga nastavlja da se produbljuje.

„Dve zemlje se čvrsto međusobno podržavaju po pitanjima od vitalnog interesa. Inicijativa za globalno upravljanje koju je predsednik Si Đinping prošle godine predložio dobila je među prvima snažnu podršku predsednika (Srbije) Aleksandra Vučića. Ukupno 19 zemalja, uključujući Kinu i Srbiju, zajednički su razmatrali uspostavljanje Međunaropdne organizacije za medijaciju, čime daju onvi doprinos očuvanju međunarodne pravde i unapređenju sistema upravljanja“, rekao je on.

Li je rekao i da je obim trgovine Srbije i Kine prošle godine dostigao 9,37 milijardi dolara, i dodao da je Kina „zadržala poziciju drugog najvećeg trgovinskog partnera Srbije i drugog najvećeg izvora stranih investicija“.

„Narodi dve zemlje sve se bolje upoznaju, zbližavaju i međusobno uče, stvarajući primer harmonične koegzistencije zemalja različite veličine, kulture i društvenih sistema. Prošle godine zajedno smo obeležili 70 godina prijateljstva naroda Kine i Srbije, a srca naših naroda dodatno su se uzajamno približila preko planina i mora“, rekao je Li.

(Beta)

