Kineski ambasador: Prijateljstvo Srbije i Kine traje 70 godina

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming izjavio je večeras u Beogradu da prijateljstvo dve zemlje traje već 70 godina i da je obeleženo uzajamnim političkim poverenjem.

Na prijemu u hotelu „Hajat“ povodom Dana državnosti Kine, Li je rekao da Peking i Beograd „dele dobro i zlo“ već 70 godina, koliko je prošlo od uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i Jugoslavije.

„Suočene sa nerazumljivim suzbijanjem od spoljnih sila, Kina i Srbija oduvek čvrsto podržavaju jedna drugu u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, postizanju razvoja i prosperiteta, održavanju jedinstva i stabilnosti“, kazao je Li okupljenim zvanicama.

Naveo je da su Kina i Srbija, ulazeći u novu eru, postigle rezultate u okviru inicijative „Pojas i put“ i mehanizma saradnje između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Među gostima su bili premijer i predsednica skupštine Srbije, Đuro Macut i Ana Brnabić, ministri Siniša Mali, Marko Đurić, Ivica Dačić, Nenad Vujić, Dejan Vuk Stanković, Boris Bratina, Adrijana Mesarović, Jagoda Lazarević, Aleksandra Sofronijević, Bela Balint i Zoran Gajić i direktor Bezbednosno-informativne agencije Vladimir Orlić.

Na prijemu su bile i druge ličnosti iz političkog života i privrede, kao i predstavnici diplomatskog kora u Srbiji, uključujući ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Harčenka.

