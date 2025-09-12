Kineski ambasador u Crnoj Gori istakao istinsko prijateljstvo dve zemlje

Povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Svetskom antifašističkom ratu Ambasada Kine je u Podgorici organizovala seminar na kojem su predstavnici ambasade, SOBNOR-a, obrazovnih institucija i medija ukazali na važnost kulture sećanja i negovanja dalje saradnje između Kine i Crne Gore, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Seminr je bio prilika da se novoimenovani ambasador Kine u Crnoj Gori, Čen Sjufeng predstavi crnogorskoj javnosti i ukaže na značajne trenutke iz antifašističke borbe koja povezuje Kinu i Crnu Goru.

„Upravo pre 80 godina kineski narod je nakon 14 godina otporne borbe u potpunosti porazio japanske militarističke agresore i proglasio potpunu pobedu u antifašističkom ratu. Kineski narodni rat protiv japanske agresije je bio glavno ratište Svetskog antifašističkog rata na Istoku sa najranijim otporom protiv fašizma, najdužim trajanjem i sa najviše žrtava. Bilo je više stotina miliona žrtava u antifašističkom ratu od čega je samo Kina izgubila preko 35 miliona ljudi“,rekao je ambasador.

On je dodao da je Kina dala „neizbrisiv i ogroman doprinos spasavanju ljudske civilizacije i odbrani svetskog mira uz ogromnu nacionalnu žrtvu“.

„Velika pobeda u Kineskom narodnom ratu protiv japanske agresije predstavlja istorijsku prekretnicu u kojoj je kineska nacija krenula od duboke krize ka velikom preporodu,” naveo je ambasador Čen Sjufeng.

Citirajući predsednika Kine, Si Đinpinga ambasador Čen Sjufeng je istakao da nas istorija opominje da se vera u pravdu ne sme poljuljati i da se težnja za mirom ne može zaustaviti, te da će snaga naroda uvek pobediti.

“Ova velika istina je takođe uklesana među crnogorskim morima, planinama, kao i na spomenicima palim borcima. Crnogorski narod je svojim duhom otpornosti i hrabrom, neustrašivom borbom dao značajan doprinos antifašističkoj borbi u Evropi. Iako postoji geografska udaljenost između Kine i Crne Gore, naši narodi su se u antifašističkom ratu borili rame uz rame, podržavali jedni druge i žrtvama ispisali dirljivu istoriju kada smo dijelili i dobro i zlo“, rekao je ambasador.

On je dodao da je istorija već pokazala i da će nastaviti da pokazuje da je prijateljstvo naroda Kine i Crne Gore istinsko prijateljstvo koje se potvrđuje kroz najteže trenutke i dugu istoriju.

„Kao novoimenovani ambasador Kine u Crnoj Gori želim da zajedno sa svojim kolegama u ambasadi dodatno produbim saradnju i prijateljstvo između naroda Kine i Crne Gore da zajednički rade na očuvanju svetskog mira, promociji napretka čovečanstva i da ulažu zajedničke napore u stvaranje lepše budućnosti za celo čovječanstvo,” rekao je ambasador.

Ljubenko Borović, potpredsednik SOBNOR-a Crne Gore čestitao je novoimenovanom ambasadoru, te je zatim podsetio na veliku hrabrost i požrtvovnost boraca protiv antifašizma.

„Biću iskren kada kažem da su borici, ne samo Kine, već i svi oni koji su se borili protiv najvećeg zla u svetu – fašizma, jedni od najslavnijih i najvećih ljudi koje treba da pamtimo i da ih se sa poštovanjem sećamo. I dalje ih pamtimo i sećamo ih se kako dolikuje, te kako oni zaslužuju. Mi borci Narodnooslobodilačkog rata izražavamo najdublje poštovanje veteranima, patriotama Kine koji su učestvovali u ratu otpora kao i kineskom narodu, svuda gde žive, koji su dali značajan doprinos pobedi u ratu otpora“, rekao je Borenović.

Upitao je da lih pamte i sećaju ih se kako zaslužuu i da li sse sećaju svih važnih datuma i događaja iz herojske odbrane i žrtava koje su pale za slobodu i odgovorio da mu je žao ali da to ne rade „kako bi trebalo i onako kako bi to morale da rade generacije koje su u nasleđe dobile najveće darove, a to su mir i sloboda“.

Gligo Tomanović, direktor Radio televizije Herceg Novi uporedio je antifašističku borbu u Kini i Crnoj Gori.

“Antifašistička borba u Kini i Crnoj Gori, iako različita po obimu i konteksta, deli zajedničke ideološke osnove i predstavlja vredan temelj za razvijanje savremenih oblika saradnje. Poređenje istorijskih iskustava naša dva naroda ne doprinosi samo istorijskoj nauci, već i oblikovanju međunarodnog dijaloga zasnovanog na univerzalnim vrednostima slobode, pravde i solidarnosti,” istakao je Tomanović.

Seinaru su pristustvovali i studenti različitih crnogorskih fakulteta, a među njima je bila i Tilia Lazarević, studentkinja na Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore koja je istakla da je 80. godišnjica pobede u Svetskom antifašističkom ratu prilika da se razmisli o lekcijama koje nam je istorija ostavila.

“Pre 80 godina narodi širom sveta, iako različiti po kulturi, jeziku i tradiciji, stali su u odbranu najosnovnijih vrednosti čovečanstva – slobode, dostojanstva i mira. Pobeda nad fašizmom nije bila trijumf jedne nacije ili jednog naroda, već zajedničko dostignuće rođeno iz žrtve, istrajnosti i hrabrosti. Nasleđe antifašističke borbe je danas važnije nego ikada, ono nas poziva da čuvamo istinu, da se suprotstavimo netoleranciji, da negujemo dijalog poštovanje i saradnju. Zato iskoristimo ovu godišnjicu ne samo da odamo počast prošlosti, nego i da potvrdimo našu zajedničku odgovornost da branimo mir, promovišemo razumevanje i osiguramo da se užasi fašizma više nikada ne ponove,” kazala je Lazarević.

Jovan Mandić, student Filozofskog fakulteta UCG skrenuo je pažnju na način na koji mladi ljudi u Crnoj Gori gledaju na saradnju sa Kinom.

“Pre pet godina bilo je nezamislivo da postoji toliko pozitivan odnos mladih prema Kini kao što je danas. Izveštaji pokazuju da većina mladih u Crnoj Gori smatra Kinu jednom od najprijateljskijih zemalja. Mladi u Crnoj Gori koji nisu živli u pravednijem vremenu Jugoslavije sada preko interneta mogu videti kako je to živeti u pravednijem društvu kao što je Kina. Kao mlada osoba iz Crne Gore smatram da treba proširiti saradnju između Kine i Crne Gore, kao i naših univerziteta,” rekao je Mandić.

(Beta)

