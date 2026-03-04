Kineski brendovi napitaka od čaja sve prisutniji širom sveta

Za mnoge strane potrošače, “kineski čaj“ je nekada značio premium, luksuzne proizvode koji su običnim ljudima delovali daleko. “Ali današnji kineski brendovi čajnih napitaka potpuno su srušili našu predstavu o tradicionalnom kineskom čaju - imaju moderan ukus i veoma su stilizovani”, rekla je Natali, pripadnica generacije Z sa Tajlanda.

Poslednjih godina kineski brendovi čajnih napitaka postali su sve prisutniji u inostranstvu. Od Kuala Lumpura do Singapura, pa sve do Los Anđelesa, kineski brendovi mlečnog čaja i sveže pripremljenog čaja prisutni su u lokalima u glavnim trgovačkim zonama, na aerodromima i univerzitetskim kampusima.

Kako se mreža prodavnica širi i lokalni timovi rastu, kineski brendovi čajnih napitaka ulaze u strukturisaniju i održiviju fazu međunarodnog razvoja.

Nekoliko brendova se izdvojilo kao ključni akteri ovog trenda. Misue sladoled i čaj ( Mixue Ice Cream & Tea) izgradio je jednu od najvećih međunarodnih mreža među kineskim lancima napitaka, dok je Čadži (Chagee) zauzeo poziciju u segmentu premium čaja uz snažan fokus na lokalizovano brendiranje. Drugi veliki brendovi, uključujući ČaPanda (ChaPanda), Hejtea (Heytea) i Najuki (Nayuki), takođe su u različitom tempu i obimu testirali inostrana tržišta.

Među najbrže rastućim brendovima u inostranstvu je Misue, koji je prisutan u 14 zemalja, sa više od 4.700 prodavnica van Kine. Jugoistočna Azija ostaje njegovo ključno inostrano tržište.

Misue je započeo međunarodno poslovanje 2017. godine, a prvu prodavnicu u inostranstvu otvorio je u Vijetnamu 2018. godine. Zahvaljujući sopstvenom lancu snabdevanja i internoj proizvodnji ključnih sastojaka, kompanija je uspela da primeni svoj model kontrole troškova i na stranim tržištima.

„Posvećeni smo tome da svaki potrošač širom sveta može da uživa u kvalitetnom proizvodu po pristupačnoj ceni“, rekao je Bai Di, šef za javne poslove Misue grupe.

Prva prodavnica u Los Anđelesu, smeštena u blizini Kineskog pozorišta (TCL Chinese Theatre) na Holivud bulevaru, nudi sladoled po ceni od 1,19 dolara, a „babl ti“ (bubble tea) počinje od 3,99 dolara, čime se brend konkurentno pozicionira na lokalnom tržištu.

„Ovo je nešto što se mora probati ovde… posebno mlečni čaj sa smeđim šećerom“, rekla je Šila Ganeš Ačarja, potrošač iz Singapura. „Ukus se definitivno izdvaja, kao i cena“, dodala je.

Čadži je, s druge strane, usvojio oprezniji pristup. Nakon ulaska na malezijsko tržište 2019. godine, proširio se na 196 prodavnica u toj zemlji. U Singapuru ima 22 lokala, uključujući one na aerodromu Čangi i na Nacionalnom univerzitetu Singapura.

U Indoneziji posluje kroz zajedničko ulaganje sa podružnicom lokalne maloprodajne grupe Erađaja, uz obezbeđenu halal sertifikaciju kako bi se bolje uskladio s očekivanjima lokalnih potrošača.

U trećem kvartalu 2025. godine, Čadži je ostvario bruto vrednost prometa u inostranstvu veću od 300 miliona juana (43,59 miliona dolara), što predstavlja rast od 75,3 odsto na godišnjem nivou i 27,7 odsto u odnosu na prethodni kvartal.

„Kad god se lansira novi proizvod, u Čadži prodavnicama su uvek dugi redovi“, rekao je Hazaid, regionalni menadžer za Maleziju.

Za mnoge brendove, lokalizacija je postala ključ dugoročnog rasta.

Na primer, Misue je prilagodio nivo slatkoće, bazu čaja i kombinacije sastojaka lokalnim ukusima. U tropskoj klimi Jugoistočne Azije povećan je udeo ledenih napitaka i uvedeni su ukusi tropskog voća.

„Ukus je ulaznica“, rekao je Šang Siangmin, suosnivač i potpredsednik Čadžija. „Kulturna povezanost i integracija su ono što održava lojalnost potrošača“, dodao je. Prema njegovim rečima, cilje Čadžija je da tradicionalni istočnjački čaj predstavi na moderan i pristupačan način.

U tom cilju, kompanija je eksperimentisala sa lansiranjem proizvoda tematski vezanih za kulturu, povezujući napitke sa nacionalnim praznicima ili lokalnim dizajnerskim elementima.

U avgustu 2025. godine, povodom Dana nezavisnosti Singapura, Čadži je predstavio napitak „mlečni čaj Biluočun sa orhidejom“ (Orchid Biluochun Milk Tea, inspirisan nacionalnim cvetom „vanda mis joakim“ (Vanda Miss Joaquim).

U Maleziji je lansirao proizvod koji uključuje tradicionalni tekstilni element „telepuk“ i sarađivao sa Nacionalnim muzejom tekstila Malezije na tematskim aktivnostima.

Nedavno je sarađivao i sa Muzejom azijskih civilizacija (ACM) i Turističkom organizacijom Singapura na pokretanju imerzivne, multisenzorne izložbe kulture čaja pod nazivom „Vrt čula: čajna fantazija“.

Do kraja 2025. godine, broj članova Čadži programa lojalnosti u Azijsko-pacifičkom regionu porastao je 177 odsto u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je 61 odsto članova mlađe od 30 godina.

Midue je lokalizaciju gradio i kroz maskotu Snećni kralj – simpatičnog Sneška koji je postao prepoznatljiv simbol brenda i most između kineskih kulturnih elemenata i stranih potrošača.

Lik je promovisan putem višejezičnih animacija i tematskih događaja, služeći kao lakši i kulturološki prilagodljiviji pristup brendiranju.

Pored poslovnog širenja, kineski brendovi čajnih napitaka integrišu i društvenu odgovornost u svoje globalne strategije.

U Singapuru je Čadži otvorio „tihu prodavnicu“ u kojoj rade osobe sa oštećenjem sluha, sa prilagođenim sadržajima.

Misue naglašava lokalno zapošljavanje i razvoj talenata. U Maleziji zapošljava više od 2.900 lokalnih radnika i do sada je obučio više od 4.000 zaposlenih.

Takođe istražuje lokalnu nabavku tropskog voća, poput pitaje i marakuje u Kambodži, povezujući poslovni rast sa podrškom regionalnoj poljoprivredi.

Zdravlje i ishrana postali su deo agende društvene odgovornosti. U decembru 2025. godine,Čadži Malezija dobio je sertifikat u okviru programa Ministarstva zdravlja „Program zdravijeg obedovanja „.

Kriterijumi uključuju ograničenja poput maksimalnog sadržaja šećera od pet grama na 100 mililitara. Time je Čadži postao prvi brend sveže pripremljenog čaja u Maleziji koji je dobio ovu oznaku.

U znak podrške mogućnostima izbora za potrašača, kompanija je takođe uvela kalkulator kalorija u svojoj aplikaciji, omogućavajući kupcima da pre naručivanja vide procenjenu kalorijsku vrednost personalizovanog napitka.

Ovi napori pokazuju pristup međunarodnim operacijama koji kombinuje komercijalne ciljeve sa društvenim doprinosima, odražavajući način na koji kineski brendovi napitaka od čaja nastoje da stvore obostrano korisne rezultate za sebe i lokalne zajednice, kažu analitičari.

Oni veruju da se međunarodno širenje sada premešta sa fokusa koji je bio na proširenjue obima na unapređenje kvaliteta.

Analitičari hvale kombinaciju zrelih kapaciteta lanca snabdevanja, digitalnih operacija i trenda ka zdravstvenim unapređenjima, jer to dosledno podiže reputaciju kineskih potrošačkih brendova.

