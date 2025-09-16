Kineski disident u SAD strahuje zbog bekstva dvojca iz pritvora u Srbiji

Kineski umetnik i disident Hui Bo, koji živi u SAD, izjavio je da je šokiran i ogorčen zbog bekstva državljana Kine i Velike Britanije, Cuija Guanghaija i Džona Milera, iz kućnog pritvora u Beogradu.

Hui, koji živi u Los Anđelesu, naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) da su ga Cui i Miler proganjali zbog kritikovanja predsednika Kine Sija Đinpinga (Xi Jinping).

Viši sud u Beogradu je ovog meseca saopštio da su Cui i Miler u avgustu pobegli iz kućnog pritvora u Beogradu, da su skinuli elektronske narukvice i da je Srbija za njima raspisala poternicu.

Oni su uhapšeni u Beogradu u aprilu po međunarodnoj poternici na zahtev SAD, koje ih terete za organizovanje praćenja, krijumčarenje i kršenje američkog Zakona o kontroli izvoza oružja. Prema dokumentu Ministarstva pravde SAD, oni su pokušali da nabave i prenesu u Kinu poverljivu američku vojnu tehnologiju.

U Beogradu su, posle nekoliko nedelja u zatvorskom pritvoru, prebačeni u kućni pritvor, dok su srpski sudovi razmatrali zahtev SAD da budu izručeni toj zemlji.

Iz Ministarstva pravde SAD su za RSE naveli da ne žele da komentarišu bekstvo Cuija i Milera iz pritvora u Beogradu.

Hui ukazuje da bekstvo Cuija i Milera nosi „ozbiljne rizike“ po njegovu bezbednost. On je 10. septembra putem društvene mreže Iks pozvao SAD i međunarodnu zajednicu „da istraže to bekstvo, da zaštite žrtve poput njega i da pozovu na odgovornost sve odgovorne strane, uključujući državne aktere“.

Hui je za Radio Slobodna Evropa rekao i da je 2023. od američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) saznao da ga Cui i Miler prate.

„Napravio sam 2023. statue Sija Đinpinga i njegove supruge kako kleče. Time sam izrazio nezadovoljstvo politikama koje je Si sproveo tokom pandemije korona virusa. Dva agenta FBI došla su 11. oktobra 2023. u moj dom i obavestila me da sam postao meta operacije koju je planirala kineska vlada“, naveo je Hui.

Dodao je da su ga agenti FBI obavestili da se planira fizički napad na njega, kao i uništavanje njegovih skulptura, i da su ga zbog toga preselili na bezbednu lokaciju.

Američke vlasti su u aprilu objavile da su Cui i Miler angažovali dve osobe u SAD „kako bi sprečili žrtvu da protestuje“ zbog pojavljivanja Sija na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u novembru 2023. godine.

Cui i Miler, međutim, nisu znali da su osobe koje su angažovali bile povezane sa FBI i da su delovale po uputstvima te službe, navele su američke vlasti.

Vlasti su dodale da su Cui i Miler u nedeljama uoči samita APEK „rukovodili i koordinirali međudržavni plan praćenja žrtve, instaliranja uređaja za praćenje na automobil žrtve, bušenja guma na automobilu žrtve i kupovine i uništavanja umetničkih statua koje je napravila žrtva, a koje prikazuju predsednika Sija i njegovu suprugu“. Prema izveštajima američkih državnih organa, praćenje je nastavljeno i 2025. godine.

Hui je za RSE kazao da smatra da je postao meta proganjanja zbog toga što „autoritarni režimi ne dozvoljavaju nikakvo slobodno izražavanje ili alternativne oblike umetničkog izražavanja“.

On je prošlog meseca uz fotografiju statua kineskog predsednika i njegove žene kako poluodeveni kleče napisao – „Diktator“.

Hui za RSE navodi da je njegova kritika kineskog predsednika pre svega usmerena na postupke Kine tokom pandemije korona virusa 2020. godine.

„Verujem da su obmana i prikrivanje od kineske vlade tokom pandemije bili osnovni uzroci globalne katastrofe“, kazao je Hui.

Pandemija korona virusa, čiji je prvi slučaj zabeležen u Kini, odnela je milione života, uništila ekonomije i onesposobila zdravstvene sisteme u mnogim zemljama. Svetska zdravstvena organizacija je krajem 2024. pozvala Kinu da podeli podatke da bi se razumelo poreklo korona virusa.

Cui i Miler su u SAD optužneni i za krijumčarenje oružja, budući da su planirali izvoz kriptografskog uređaja iz te zemlje u Kinu.

U saopštenjima državnih organa SAD ne navodi se eksplicitno da su Cui i Miler delovali po nalogu kineskih vlasti, ni u slučaju proganjanja ni u slučaju krijumčarenja.

Ipak, Balkanska bezbednosna mreža (BIRN) je u junu objavila da je FBI godinama tajno pratio i snimao osumnjičene, i da iz njihove komunikacije „proizlazi da su delovali po nalogu kineskih vlasti, s obećanim višemilionskim budžetima i državnim logistikama“.

Prema navodima BIRN, dan nakon hapšenja Cuija i Milera u Beogradu „kineska vlada je reagovala na najvišem nivou“, a ambasador Kine u Srbiji Li Ming je razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Taj portal je naveo da je sastanak bio „vrlo neprijatan“, što je Dačić negirao.

(Beta)

