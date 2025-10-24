Kineski državljanin izručen iz Kube u SAD zbog trgovine drogom

Kineski državljanin optužen za trgovinu fentanilom prebačen je iz Kube u SAD, saopštila je jutros meksička vlada koja je organizovala njegov transfer.

Ži Dong Žang, poznat kao „Brat Vang“, pobegao je iz kućnog pritvora u Meksiku u julu. Sada je u rukama američkih vlasti, navele su meksičke vlasti.

Tražen je po nalogu za hapšenje koji je izdao američki savezni sudija u Atlanti prošlog jula zbog pranja novca.

„Brat Vang“ je optužen da je snabdevao kartele Sinaloa i Halisko Nueva Generasion, koje Vašington smatra glavnim krivcima za trgovinu fentanilom na svoju teritoriju i koje je u februaru proglasio „stranim terorističkim organizacijama“.

Ži Dong Žang je uhapšen u Meksiku u oktobru 2024. godine, gde je trebalo da bude izručen na zahtev američkih vlasti. Nakon što je bio zadržan u zatvoru u Meksiko Sitiju, sudija mu je nekoliko meseci kasnije odobrio kućni pritvor, a on je pobegao prošlog jula.

Taj kineski državljanin se smatra odgovornim za „uspostavljanje veza sa drugim kartelima za transfer fentanila iz Kine u Centralnu Ameriku, Južnu Ameriku, Evropu i SAD“, saopštile su ranije meksičke vlasti.

Pod pritiskom američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da obuzda trgovinu fentanilom, koja je ubila hiljade ljudi u SAD, Meksiko je pojačao svoje operacije protiv droge.

Američka agencija za borbu protiv droge tvrdi da su meksički karteli „u centru“ krize sintetičkih droga u SAD.

Vašington optužuje Kinu za izvoz hemikalija koje se koriste za proizvodnju fentanila koji se prodaje u SAD.

