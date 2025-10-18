Kineski fizičar dobitnik Nobelove nagrade Čen Ning Jang preminuo u 103. godini

Kineski fizičar, dobitnik Nobelove nagrade Čen Ning Jang preminuo je danas u Pekingu u 103. godini.

Jang je preminuo od posledica bolesti, saopštio je prestižni kineski univerzitet Cingua, na kom je Jang studirao i radio kao profesor.

“Profesor Jang je jedan od najvećih fizičara 20. veka, koji je dao revolucionarni doprinos razvoju moderne fizike“, navodi se u saopštenju, uz pohvalu njegovog doprinosa razvoju nauke i prosvete u Kini.

Jang je osvojio Nobelovu nagradu za fiziku 1957. godine sa Cung-Dao Lijem, za njihovo istraživanje takozvanih zakona parnosti koji su doveli do “važnih otkrića u vezi sa elementarnim česticama”, prema veb stranici Nobelove nagrade.

Oni su bili prvi dobitnici Nobelove nagrade za fiziku rođeni u Kini.

Jang je poznat i po Jang-Milsovoj teoriji koju je razvio sa američkim fizičarem Robertom Milsom.

On je rođen 1922. godine, a obrazovanje je stekao na Univerzitetu Cinghua, kao i na Univezitetu u Čikagu, gde je doktorirao.

Jang je kasnije postao profesor na Institutu za napredne studije u Prinstonu (Princeton), a 1986. godine na Kineskom univerzitetu u Hong Kongu, kome je velikodušno donirao mnoge svoje nagrade i članke, uključujući i Nobelovu nagradu.

Jang je bio i državljanin Sjedinjenih Američkih Država (SAD), čega se kasnije odrekao, prema navodima kineske novinske agencije Sinhua.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com