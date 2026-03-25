​Kineski ministar Vang Ji pozvao na brze mirovne pregovore na Bliskom istoku

Ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji pozvao je sve strane u sukobu na Bliskom istoku da iskoriste svaku priliku i što pre započnu mirovne pregovore.

Vang je juče uputio taj apel u telefonskom razgovoru sa iranskim ministrom spoljnih poslova Sejedom Abasom Aragčijem, na njegov zahtev, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Kineski ministar je tokom razgovora ponovio stav Pekinga i dodao da žarišta treba rešavati dijalogom i pregovorima, a ne upotrebom sile.

„Uvek je bolje razgovarati nego se boriti“, rekao je Vang, napominjući da to služi interesima Irana i njegovog naroda i da je u skladu sa zajedničkim težnjama međunarodne zajednice.

On je dodao da će Kina „nastaviti da zastupa objektivan i nepristrasan stav, da se suprotstavlja kršenju suvereniteta, da promoviše mirovne pregovore i da radi na regionalnom miru i stabilnosti“.

Aragči je obavestio Vanga o najnovijim dešavanjima u regionu i izrazio zahvalnost za hitnu humanitarnu pomoć Kine.

„Iranski narod postaje sve ujedinjeniji u otporu spoljnoj agresiji i zaštiti nacionalnog suvereniteta i nezavisnosti. Iran je posvećen postizanju sveobuhvatnog prekida vatre, a ne privremenog primirja“, naveo je Aragči.

On je takođe rekao da je Ormuski moreuz otvoren za sve i da brodovi mogu bezbedno da prolaze, ali da zemlje koje su u ratu sa Iranom nisu u razmatranju.

Izrazio je nadu da će sve strane preduzeti korake za deeskalaciju tenzija umesto intenziviranja sukoba i očekivanje da će Kina nastaviti da igra konstruktivnu ulogu u promociji mira.

(Beta)

