Kineski potpredsednik He Lifeng u Davosu: Kina spremna da iskoristi svoje tržišne prednosti

Kineski potpredsednik He Lifeng, izjavio je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, u Švajcarskoj da je razvoj Kine prilika a ne pretnja i naglasio da je ona spremna da iskoristi svoje tržišne prednosti i podeli svoje mogućnosti sa drugim zemljama, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

“Kina se pridržava principa jednakosti, uzajamne koristi i rešavanja problema kroz konsultacije kako bi se stvorili obostrano korisni i višestruko korisni ishodi”, rekao je He Lifeng u utorak tokom svog posebnog obraćanja na forumu u Davosu.

On je istakao da od pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO), Kina „nije tražila poseban tretman u pregovorima STO“ i dodao da zemlja čvrsto podržava dugogodišnje principe STO o trgovinskoj organizaciji i teži saradnji kako bi rešila izazove razvoja.

“Kina će nastaviti da širi svoje otvaranje, a njena vrata će se samo širiti”, dodao je potpredsednik Kine.

On je napomenuo da će se proaktivno uskladiti sa visokim međunarodnim standardima i pravilima i da će nastaviti da stvara tržišno orijentisano i internacionalizovano poslovno okruženje, tretirajući domaća i strana preduzeća jednako.

“Kina se takođe nada da će strane zemlje obezbediti povoljno okruženje za kineska preduzeća”, rekao je He.

Kineska ekonomija i trgovina ostaju otporne usred globalnih problema

Kina je u ponedeljak objavila da je njena ekonomija zabeležila rast od pet procenata u 2025. godini usred domaćih i spoljnih izazova, pokazujući putanju otpornog i stabilnog rasta i ostajući pokretačka snaga svetske ekonomije. Analitičari smatraju da je broj impresivan s obzirom na američki carinski rat, što ističe fleksibilnost i otpornost kineskog tržišta.

BDP Kine dostigao je rekordnih 140,1879 biliona juana (oko 20 biliona dolara) prošle godine, pokazuju podaci Nacionalnog zavoda za statistiku.

„Opis ekonomskog rasta Kine u 2025. godini, jednom rečju, je otpornost“, rekao je Sandil Svana, južnoafrički analitičar za upravljanje i politiku.

Džon Brajson, stručnjak za ekonomsku geografiju i profesor na Univerzitetu u Birmingemu, rekao je: „Neki komentatori bi mogli biti iznenađeni ovim ishodom s obzirom na to da se ovo dogodilo tokom carinskog rata (američkog predsednika) Donalda Trampa. Međutim, ovih pet procenata pokazuje da su kineski političari, kreatori politike i kompanije bili u stanju da se prilagode.“

„Kina je bila izuzetno efikasna u brzom okretanju kao odgovor na Trampa tražeći alternativna tržišta za svoje proizvode“, naveo je Brajson dodajući da je bilo kratkoročnih negativnih uticaja, ali da je „potraga kineskih firmi za alternativnim tržištima dovela do pozitivnog ukupnog ishoda.“

Rast Kine vođen inovacijama, pokretač svetske ekonomije

Kina će ostati pokretač svetske ekonomije, vođen inovacijama koje podstiču visokokvalitetni razvoj i osnažuju zemlje u razvoju da postignu održivi rast. Kina se prvi put našla među prvih 10 na Globalnom indeksu inovacija, prema izveštaju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za 2025. godinu.

„Do kraja 2025. godine, Kina je ostala glavni pokretač globalne ekonomije, iako se priroda njenog doprinosa menjala od toga da bude samo svetska fabrika do lidera u naprednoj tehnologiji i zelenoj energiji“, rekao je Džozef Metjuz, viši profesor na Međunarodnom univerzitetu BELTEI u Kambodži.

Južnoafrički analitičar Sandil Svana rekao je da je otvaranjem svojih tržišta u vreme kada su Sjedinjene Države ometale pristup, Kina spasila mnoge nacije od ekonomske katastrofe.

On je napomenuo da se zemlja okreće ka visokotehnološkim i tehnološki intenzivnijim radnim mestima u svojim proizvodnim sektorima i igra glavnu ulogu u podržavanju zemalja u razvoju u inovacijama, nauci i tehnologiji.

Herman Tiu Lorel, predsednik Instituta za strateške studije Filipina Azijskog veka, tink-tenka sa sedištem u Manili rekao je da dajući prioritet razvoju infrastrukture i tehnološkim inovacijama, Kina nudi zemljama u razvoju praktična sredstva za izgradnju održivog rasta i postizanje istinske ekonomske autonomije“.

„Kina je pomogla u preosmišlavanju globalne agende oko visokokvalitetnog razvoja i obostrano korisne saradnje“, dodao je Lorel.

(Beta)

