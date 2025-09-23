Kineski premijer doputovao u Njujork na 80. zasedanje Generalne skupštine UN

Kineski premijer Li Ćijang doputovao je u Njujork kako bi učestvovao na opštoj raspravi 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), javila je Kineska medijska grupa (CMG).

Tokom posete Njujorku od ponedeljka do petka, Li će takođe učestvovati u događajima koje organizuje Kina, uključujući sastanak na visokom nivou o Inicijativi za globalni razvoj, a sastaće se i sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešem, te liderima određenih zemalja.

Na predstojećim multilateralnim i bilateralnim događajima, Li će detaljno opisati kako Kina razmatra trenutnu međunarodnu situaciju, glavne globalne izazove i rad UN, kao i kinesku unutrašnju i spoljnu politiku, Inicijativu za globalno upravljanje, te druge važne koncepte i predloge.

„Tokom službenog putovanja premijera, Kina se nada da će se pridružiti svim stranama u ažuriranju osnivačke misije UN kako bi potvrdila posvećenost ciljevima i principima Povelje UN, ojačala autoritet i održivost UN u novoj eri i omogućila organizaciji da igra još važniju ulogu u obezbeđivanju mira, promovisanju razvoja i izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva“, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com