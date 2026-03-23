Kineski premijer: Međunarodna situacija prolazi kroz duboke promene, protekcionizam u porastu

Premijer Kine Li Ćijang izjavio je danas da trenutna međunarodna situacija prolazi kroz duboke i složene promene, javlja Kineska medijska grupa (CMG).

On je na svečanom otvaranju godišnjeg sastanka Kineskog razvojnog foruma 2026. u Pekingu da su u svetu unilateralizam i protekcionizam u porastu, uz istovremeno jačanje snaga koje teže saradnji i razvoju.

„Međunarodni poredak i pravila su ozbiljno narušeni i pogođeni, dok mnoge zemlje ulažu napore u unapređenje reformi i poboljšanje globalnog upravljanja. Iz perspektive ekonomskog razvoja, te situacije se uglavnom mogu svesti na pitanje kako posmatrati tržište, razvoj i budućnost“, rekao je Li.

On je naveo da protekcionizam ne rešava probleme, i da će Kina promovisati otvaranje na visokom nivou, uvoziti više robe visokog kvaliteta iz inostranstva i raditi sa svim stranama na unapređenju razvoja trgovine.

Dodao je da zdrava konkurencija i saradnja mogu doneti obostranu korist i zajedničku dobit, i da je konkurentska prednost kineske industrije nije postignuta subvencijama i zaštitom, već neprekidnim produbljivanjem reformi i razvoja zasnovanog na inovacijama.

„Protivimo se neuređenoj i neracionalnoj, malignoj konkurenciji. Kina će nastaviti da ulaže napore u održavanje tržišnog poretka zasnovanog na fer konkurenciji i spremna je da pojača komunikaciju i saradnju sa svim stranama“, rekao je Li.

Kineski premijer je naveo da petnaesti po redu petogodišnji plan Kine nije samo „novi nacrt“ za razvoj Kine, već i „nova prilika“ za svetski razvoj.

On je rekao da će se Kina fokusirati na promovisanje visokokvalitetnog razvoja, da će nastojati da održi stabilan ekonomski rast i nastaviti da stvara povoljno poslovno okruženje.

Domaćin godišnjeg sastanka je Centar za istraživanje razvoja pri Državnom savetu Kine.

Svečanom otvaranju prisustvovalo je oko 750 zvanica, uključujući predsednicu Nove razvojne banke Dilmu Rusef, predsednicu Azijske infrastrukturne investicione banke Zou Đijaji i predstavnike domaćih i stranih poslovnih krugova.

(Beta)

