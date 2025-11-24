Kineski premijer pozvao zemlje G20 na širu globalnu saradnju za razvoj

Kineski premijer Li Ćijang pozvao je zemlje Grupe 20 (G20) da ulože napore u širu globalnu saradnju, da zajednički rešavaju izazove i unaprede razvoj, javila je danas Kineska medijska grupa (CMG).

„Suočeni sa izazovima poput klimatskih promena, energetske i prehrambene krize, međunarodna zajednica treba da se ujedini i da zajednički rešava probleme kroz saradnju“, rekao je Li.

Li je najpre pozvao sve strane da ojačaju saradnju u oblastima ekologije i zaštite životne sredine i da podstaknu otpornost razvoja.

Pozvao je ekonomije G20 da se rukovode naučno utemeljenim pristupom i načelom zajedničkih, ali različitih odgovornosti u rešavanju klimatskih i ekoloških izazova.

„Sve strane treba da preuzmu odgovornost i da odmah preduzmu akcije za saradnju u ovim oblastima“, rekao je on.

„Kina želi da sa svim stranama ojača saradnju u okviru Kunming-Montrealskog globalnog okvira za bioraznolikost i da ubrza sprovođenje ishoda Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP30)“, naveo je kineski premijer.

Li je takođe pozvao na napore za jačanje saradnje u oblasti zelene energije i za promovisanje pravedne tranzicije.

Pozvao je i na povećanje globalne saradnje u zelenoj industriji, zaštitu stabilnih i neometanih lanaca snabdevanja i industrijske mreže, te na olakšavanje slobodnog protoka i primene relevantnih tehnologija i proizvoda.

„Kina odlučno podržava energetsku tranziciju svih zemalja“, dodao je on.

On je potom rekao da je potrebno ojačati saradnju u oblasti bezbednosti hrane, kako bi se obezbedila stabilnost snabdevanja.

Li je pozvao na poboljšanje globalne distribucije i snabdevanja hranom, podsticanje partnerskih odnosa u oblasti ključnih proizvoda, razvijanje otvorenog, stabilnog i održivog globalnog tržišta hrane i jačanje pomoći zemljama koje se suočavaju sa nestašicom hrane.

Istovremeno, kineski premijer je naglasio da zemlje G20 treba da ojačaju saradnju u oblasti poljoprivredne nauke i tehnologije, kako bi se povećao kapacitet proizvodnje hrane.

„Kina želi da sarađuje sa svim stranama u sprovođenju Inicijative za međunarodnu saradnju u oblasti globalne bezbednosti hrane i da da nove doprinose borbi protiv gladi i siromaštva“, rekao je Li.

On je istakao da se nova runda naučno-tehnološke revolucije i industrijske transformacije ubrzava, što svetu donosi neviđene šanse za razvoj, ali može dovesti i do novih nejednakosti i jazova u razvoju.

„G20 treba da podstakne sve strane da ostanu privržene otvorenosti, saradnji od obostrane koristi i podeli prednosti, radi dobrobiti naroda širom sveta“, dodao je Li.

„Potrebno je unaprediti široku primenu i efikasno upravljanje veštačkom inteligencijom“, rekao je Li, pozivajući G20 da unapredi saradnju u istraživanju i razvoju, deli rezultate, smanuje digitalni jaz i usavrši pravila upravljanja.

Kina podstiče više zemalja da se pridruže Svetskoj organizaciji za saradnju u oblasti veštačke inteligencije i Akcionom planu za međunarodnu saradnju u otvorenoj nauci, te da promovišu zdrav, koristan i bezbedan razvoj veštačke inteligencije, rekao je Li.

„Pored toga, potrebno je unaprediti saradnju od obostrane koristi i mirnu upotrebu kritičnih minerala, kao i ojačati razvojnu podršku zemljama Globalnog juga“, rekao je Li.

Pozvao je zemlje G20 da podrže izgradnju kapaciteta u Africi i drugim zemljama u razvoju, otvaranje novih radnih mesta i unapređenje položaja žena i dece.

Premijer je dodao da Kina želi da sarađuje sa svim zemljama u sprovođenju G20 Cilja u Zalivu Nelsona Mandele, kako bi širi krug mladih ljudi imao koristi od ekonomske globalizacije.

Na samitu je usvojena Deklaracija lidera samita G20 u Južnoj Africi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com