Kinesko ministarstvo odbrane: Vojne vežbe služe kao upozorenje Tajvanu i spoljnoj intervenciji

Ministarstvo odbrane Kine saoptilo je da su vežbe koje je pokrenula Istočna komanda vojske poslužile kao oštro upozorenje, kako se navodi, „separatističkim snagama koje se zalažu za nezavisnost Tajvana“ i spoljnoj intervenciji.

Portparol tog ministarstva Džang Sijaogang je to rekao kao odgovor na navode medija da su vojne vežbe povezane sa nedavnom najavom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za prodaju oružja Tajvanu, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

„Snažno pozivamo dotične zemlje da se odreknu iluzije o upotrebi Tajvana za obuzdavanje Kine i da se uzdrže od osporavanja odlučnosti Kine da brani svoje osnovne interese“, rekao je Džang.

On je upozorio rukovodstvo Demokratske progresivne partije Tajvana da će svaki pokušaj da se postigne nezavisnost Tajvana oslanjanjem na spoljne snage biti samo neuspeh.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com