Kinesko ministarstvo: Vizna ograničenja SAD neće ometati veze Kine sa zemljama Centralne Amerike

Američka vizna ograničenja državama Centralne Amerike neće ometati veze Kine sa tim zemljama, izjavio je porptarol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

„Naoružavanje viza neće uplašiti trezveno razumne, niti će ometati cvetanje veza između Kine i zemalja Centralne Amerike”, rekao je juče Guo Điakun.

Guo je to poručio na redovnom brifingu za novinare, upitan da prokomentariše američku objavu o viznim ograničenjima za građane zemalja Centralne Amerike, kao i članove njihovih užih porodica, koji sarađuju sa Komunističkom partijom Kine i prema naovodima „podrivaju vladavinu prava u Centralnoj Americi“.

Napominjući da je Kina podnela zvanične note SAD-u zbog viznih ograničenja, Guo je rekao da Sjedinjene Države, pod maskom „vladavine prava“, sprovode nezakonite radnje nametanjem jednostranih sankcija kako bi politički potisnule i ekonomski prisilile regionalne zemlje i pojedince.

“Stavljajući domaće zakone iznad međunarodnog prava i svojih obaveza, Sjedinjene Američke Države potkopavaju legitimna prava i interese drugih naroda, ozbiljno kršeći principe suverene jednakosti i nemešanja u unutrašnje poslove i ozbiljno narušavajući međunarodni poredak”, rekao je Guo.

Dodao je da će Kina uvek biti dobar prijatelj i partner zemljama Centralne Amerike i sarađivati sa njima na promociji razvoja i revitalizacije, te zajednički graditi kinesko-latinoameričku zajednicu sa zajedničkom budućnošću

(Beta)

