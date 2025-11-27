Kleut: Nije trebalo da akademska zajednica pristane na pritiske države, već da ostane u blokadi

Profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Jelena Kleut kazala je da akademska zajednica nije trebalo da pristane na pritiske države, morali su da ostanu u blokadi i pruže podršku studentima.

„Mislim da nije trebalo da pristanemo na pritiske države, koji jesu bili snažni, sa uskraćivanjem plata, inspekcijama, krivičnim prijavama protiv dekana – ogromna mašinerija je bila pokrenuta protiv visokog školstva – ali morali smo da nastavimo da pružamo podršku studentima i ostanemo u blokadi“, izjavila je ona za nedeljnik „Vreme“.

Na sednici Senata novosadskog Univerziteta održanoj 20. novembra Kleut nije izabrana u zvanje redovne profesorke, uprkos tome što ispunjava sve uslove i što je Stručno veće za humanističke nauke prethodno donelo pozitivnu odluku o njenom izboru, zbog prigovora četvoro studenata iz Studentskog parlamenta.

Ona je kazala da joj ugovor ističe krajem ove nedelje i da će u obrazloženju, kada joj bude dostavljeno, videti u kojoj su meri prekršene procedure i narušena zakonitost odlučivanja na sednici.

„Očekivala sam određene probleme, ali ne na ovaj način. Pre sam mislila da će posegnuti za nekim od drugih mera koje jednako proizvode neizvesnost, ali nisu tako očigledne, nisu tako eklatantan primer kršenja procedura“, navela je Kleut.

(Beta)

