Knežević (SANU): Studentski zahtev za izborima prirodan, ali ne znamo program ni ko bi ga sprovodio

Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Zoran Knežević ocenio je da studentski zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarih izbora predstavlja „prirodno prerastanje protestovanja, koje je kao metod političke borbe u izvesnoj meri iscrpelo svoje potencijale i resurse, u organizovano političko delovanje kojim se u ovoj fazi želi ostvariti postavljeni politički cilj“.

„To je, u svakom slučaju, legitiman proces, izbori su demokratsko način za ostvarivanje tog cilja, pa bih ja i sa aspekta legaliteta pozdravio takvo opredeljenje i takav izbor“, rekao je Knežević u intervju za NIN.

„Ipak treba reći“, dodao je Knežević, „sa malom dozom uzdržanosti, da se utemljeniji i pouzdaniji sud o tom zahtevu može dati tek kada, pre svega, izborni program, a zatim i lista ljudi kojiim bi biio povereno njegovo sprovođenje, budu javno obznanjeni“.

„Konačni sud daće, naravno“, ishod izbora“, ocenio je predsednik SANU.

Govoreći o SANU, on je rekao da njena reakcija „nije izostala u svim onim slučajevima kad smo smatrali da imamo znanje i mogućnost da doprinesemo sagledavanju, oceni i razrešenju problema u vezi sa kojima je Akademija u javnosti apostrofirana“.

„Nastojali smo da to činimo s merom, pažljivo birajući način i trenutak oglašavanja, ali čvrsto onda stojeći iza rečenog i na taj način dajući težinu i ozbiljnost stavovima koje smo iznosili“, kazao je Knežević.

„Nadam se da smo u tome bar donekle i uspeli i da će nam i ubuduće takav društveni aktivizam ostati jedan od prioritetnih zadatak“, rekao je predsednik SANU Knežević.

(Beta)

