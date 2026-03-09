Ko je Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Iran?

Modžtaba Hamnei, sin pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, imenovan je za naslednika svog oca na mestu vrhovnog vođe Islamske Republike posle godina negovanja bliskih veza sa Korpusom islamske revolucionarne garde i učvršćivanja njegovog značajnog uticaja unutar iranske klerikalne institucije, prenela je danas britanska agencije Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Hamnei (56), sveštenik srednjeg ranga koji se predstavlja kao „čuvar“ očeve misli, protivio se onima koji zagovaraju dijalog sa Zapadom kao deo napora da se obuzdaju iranske nuklearne ambicije.

Njegove veze sa Revolucionarnom gardom, ideološkom vojskom Irana, daju mu veliku moć unutar iranskog političkog i bezbednosnog aparata.

„On uživa snažnu podršku unutar Revolucionarne garde, posebno među radikalizovanom mlađom generacijom“, rekao je Kasra Aarabi, specijalista za Revolucionarnu gardu u organizaciji „Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana“ sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.

Za njegove kritičare, Modžtaba Hamnei nema verske kvalifikacije potrebne da postane vrhovni vođa. Njegovo imenovanje ide u pravu željama osnivača Islamske Republike da se prekine sa tradicijom monarhije.

Međutim, njegovo ime za nasledstvo ajatolaha brzo se proširilo, posebno posle smrti drugog kandidata za tu funkciju , bivšeg predsednika Ebrahima Raisija, koji je poginuo u padu helikoptera 2024. godine.

Rođen 1969. godine u Mašhadu, Modžtaba Hamnei je tokom detinjstva bio svedok mobilizacije svog oca zajedno sa ajatolahom Ruholahom Homeinijem protiv diktature šaha Pahlavija, navodi Rojters.

Modžtaba Hamnei se borio u iransko-iračkom ratu (1980-88) i studirao je verske studije na seminarima u Komu, centru šiitske teologije.

Do sada je nosio titulu hodžatoleslam, rang niži od ajatolaha u šiitskoj verskoj hijerarhiji, i nosio je crni turban kao simbol direktnog potomka proroka Muhameda.

Nikada nije imao zvaničnu poziciju u vladi Islamske Republike. Viđen je na skupovima podrške vlastima, ali je retko javno govorio.

Modžtaba Hamnei je pod sankcijama Ministarstva finansija SAD od 2019. godine, koje je u to vreme navelo da on predstavlja vrhovnog vođu „u zvaničnom svojstvu iako nikada nije izabran ili imenovan na vladinu poziciju“, osim rada u kabinetu svog oca.

Modžtaba Hamnei, kako je navelo Ministarstvo finansija SAD, dobio je određena ovlašćenja od svog oca i održava bliske veze sa komandantom snaga Al Kuds snaga Revolucionarne garde, odgovornih za spoljne operacije, i Basidžom, verskom milicijom povezanom takođe sa Revolucionarnom gardom, „kako bi unapredio očeve regionalne ciljeve destabilizacije i domaće ciljeve ugnjetavanja“.

Već 2007. godine, američka diplomatska depeša, koju je preneo Vikiliks (WikiLeaks) pozivajući se na tri iranska izvora, opisuje Modžtabu Hamneija „kao najbolji sredstvo da se dospe do Alija Hamneija“.

Mladi Hamnei se često smatra pokretačkom snagom meteorskog uspona ultrakonzervativnog predsednika Madžmuda Ahmadinedžada, izabranog 2005. godine, čiji je ponovni izbor podržao, uprkos talasu protesta četiri godine kasnije.

Modžtaba Hamnei je 2022. godine bio glavna meta protesta pokreta „Žena, život, sloboda“, koji su demonstrirali protiv smrti studentkinje Mahse Amini u pritvoru nakon što ju je uhapsila policija za moral optužujući je za neprikladno oblačenje.

Njegova supruga, ćerka tvrdokorne linije, bivšeg predsednika parlamenta Golamalija Hadadadela, poginula je u izraelsko-američkim bombardovanjima zajedno sa njegovim ocem, prvog dana američko-izraelskih napada na Iran, 28. februara ove godine.

(Beta)

