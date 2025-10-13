Koalicija medijskih organizacija poziva Fon der Lajen da od Vučića traži mere za zaštitu novinara

Koalicija međunarodnih organizacija za slobodu medija, novinarstvo i slobodu izražavanja pozvala je na hitnu reakciju i otvaranje pitanja zaštite novinara i medijskog pluralizma pred nadležnim vlastima, s posebnim fokusom na Srbiju, gde se medijska kriza najbrže produbljuje, a uoči posete predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Zapadnom Balkanu od danas do 16. oktobra.

Organizacije su u zajedničkom saopštenju upozorile na „izuzetne pritiske na slobodu medija širom regiona“, koji su dokumentovani tokom prethodnih 12 meseci.

U Srbiji je zabeležen nagli porast fizičkog nasilja nad novinarima, verbalnih napada visokih zvaničnika, gašenja medija i direktnog političkog mešanja u uređivačku politiku nezavisnih televizijskih stanica.

Zatvaranje „Al Džazira Balkans“, pojačani politički pritisci na televizije N1 i Nova, kao i lansiranje kanala RT Balkan, ruskog propagandnog medija, označeni su kao ozbiljne pretnje opstanku nezavisnog novinarstva u regionu.

Dodatno, kriminalizacija klevete i usvajanje zakona o „stranim agentima“ u Republici Srpskoj, kao i drastično smanjenje finansiranja nezavisnih medija, stvaraju, kako navode, mračnu sliku budućnosti slobodnog informisanja. Istakli su još i pritiske na javne emitere, privatne kuće i medijske vlasti u Albaniji i na Kosovu, zajedno sa pokušajima političara da ograniče pristup medija njima, te da naglašavaju ozbiljne opasnosti koje prete pravu novinara na informisanje i pravu građana na informacije.

Prema podacima platforme „Mapping Media Freedom“, u šest zemalja Zapadnog Balkana registrovan je 381 slučaj napada ili pritiska, koji su pogodili 617 novinara i medijskih radnika, od čega čak 222 slučaja u Srbiji.

Komitet za zaštitu novinara (CPJ) upozorava da su novinari sve češće meta policije, naročito tokom izveštavanja o protestima, dok podaci Media Freedom Rapid Response (MFRR) pokazuju da je od 1. novembra 2024. zabeleženo 315 napada (fizičkih, verbalnih i institucionalnih) na novinare, redakcije i novinarska udruženja u Srbiji. Napadi su često podstaknuti neutemeljenim optužbama protiv medija od strane najviših državnih funkcionera, uključujući i predsednika Aleksandra Vučića.

Pritisci su dodatno pojačani tokom antikorupcijskih protesta u zemlji, a Evropskoj komisiji je više puta upućen poziv da jasno ukaže Beogradu na posledice koje napadi na novinare, širenje ruske propagande i sistemska nebriga za bezbednost medijskih radnika mogu imati po proces proširenja EU i dodelu sredstava iz evropskih fondova.

Uprkos ranijim upozorenjima i preporukama, situacija se dodatno pogoršala, navodi se u saopštenju.

Neuspeh Evropske komisije da odlučno reaguje na ponašanje srpskih vlasti šalje zabrinjavajuću poruku i drugim zemljama kandidatima, posebno onima u regionu, navodi se u saopštenju. Ističe se da građani Zapadnog Balkana moraju imati garanciju da proces evropskih integracija uključuje i stvaranje bezbednog okruženja za slobodan rad novinara i pristup verodostojnim informacijama.

Potpisnici pozivaju predsednicu Fon der Lajen da tokom posete jasno zatraži mere za zaštitu novinara i medijskih sloboda, posebno u razgovoru sa predsednikom Vučićem. Takođe, navode da Evropska komisija raspolaže instrumentima, uključujući i mogućnost obustave sredstava iz EU fondova, koji treba da budu iskorišćeni kao dokaz posvećenosti Evropske unije nezavisnom novinarstvu i slobodi medija u regionu.

Izjavu su potpisali Nezavisno novinarstvo bez granica (Free Press Unlimited), Evropska federacija novinara (European Federation of Journalists, Evropski centar za slobodu štampe i medija (European Centre for Press and Media Freedom), Opservatorija Balkana, Kavkaza i Transevrope (Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa), Reporteri bez granica (Reporters Without Borders), Član 19 Evropa (ARTICLE 19 Europe), Indeks cenzure (Index on Censorship), Međunarodni institut za štampu (International Press Institute) i Komitet za zaštitu novinara (Committee to Protect Journalists).

Fon der Lajen je zapadnobalkansku turneju počela danas u Tirani, nakon čega ide u Crnu Goru, a u Srbiji će boraviti u sredu. Najavljeno je da će se sastati sa Vučićem i premijerom Đurom Macutom.

(Beta)

