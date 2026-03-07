Koalicija NADA izlazi na lokalne izbore

Koalicija NADA, koju čine Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) i Monarhisti - Pokret za Kraljevinu Srbiju saopštila je danas da će učestvovati na predstojećim lokalnim izborima.

U pojedinim opštinama će, kako su naveli, nastupiti samostalno, dok će u drugim sredinama delovati zajedno sa opozicionim strankama i antirežimskim savezima.

„Smatramo da je aktuelni izborni proces sve osim slobodnog i demokratskog, imajući u vidu brojne zloupotrebe režima Aleksandra Vučića. Izbori se odvijaju u atmosferi straha, uz gotovo potpuni medijski mrak za opoziciju. Svakodnevno smo svedoci kupovine glasova, pritisaka na protivkandidate, ucena zaposlenih u javnom sektoru, kao i sankcionisanja građana koji svojim potpisom podržavaju opozicione liste“, navela je koalicija NADA u saopštenju.

Podsetili su da je prilika za snažniji i jedinstveniji odgovor opozicije, kako smatraju, propuštena još tokom izbora u Kosjeriću i Zaječaru, kada su oni predlagali da celokupna opozicija, zajedno sa studentskim pokretom, aktivnim protestima opstruiše izbornu farsu, naročito na sam dan glasanja i time spreči prekrajanje izborne volje građana.

Koalicija NADA će se solidarisati sa ostatkom opozicije i studentskom listom, učestvovati na lokalnim izborima i boriti se za smenu vlasti i sprečavanje izborne krađe, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

