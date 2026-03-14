Koalicija NADA za Dragačevo: Lista Zeleni front za studente je lažna opozicija u režiji SNS

Izborna lista NADA za Dragačevo koju čine pokret Monarhisti i Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) saopštila je danas da je izborna lista "Zeleni font za studente", "lažna opoziciona lista" u režiji Srpske napredne stranke (SNS) za predstojeće lokalne izbore, 29. marta.

„Posebno ukazujem i na političku prevaru sa izbornom listom ‘Zeleni front za studente’. Lično sam prisustvovao kod notara prilikom predaje dokumentacije, nakon čega je ona odneta pravo u prostorije SNS-a. Toliko o njihovoj navodnoj opozicionoj ulozi“, kazao je član Predsedništva Monarhista Milan Tanović.

Naveo je da su kandidati izborne liste te grupe građana, na mestu broj četiri i pet, prisutni na predizbornim skupovima i spotovima SNS, što je, kako on tvrdi, potvrda da su te izborne liste kandidovane da odvuku deo glasova protivnika režima.

Dodao je da se protiv opozicije u Lučanima vodi naručena, prljava kampanja“ režimskih tabloidnih medija, sa ciljem da se, prema njegovim rečima, diskredituju ljudi koji su spremni da zajedno sa koalicijom NADA smene vlast u Lučanima.

„Režim zloupotrebljava državne resurse da bi uništio egzistenciju svima koji se usude da budu politička alternativa. Ovo nije politička borba,već brutalan progon neistomišljenika, a razlog je samo jedan, strah od gubitka vlasti i privilegija. Kada vlast vodi ovako prljavu kampanju, jasno je da zna da joj se bliži kraj“, izjavio je Tanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com