Koalicija Pod lupom: Na ponovljenim prevremenim predsedničkim izborima u RS iste nepravilnosti

Koalicija "Pod lupom" objavila je da se i na današnjim ponovljenim prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske (RS) pojavljuju izborne nepravilnosti, uključujući iste probleme iz prethodnih izbornih ciklusa.

Na konferenciji za novinare, prenose sarajevski mediji, iz Koalicije „Pod lupom“ su, na osnovu izveštaja svojih posmatrača raspoređenih na oko stotinu biračkih mesta, naveli indicije da su predsednici biračkih odbora povezani sa strankama, da je na najmanje jednom biračkom mestu zabeležen organizovani transport birača na glasanje, kao i nezakoniti pritisci na birače u vidu nagovaranja na glasanje za određenog kandidata.

„Izborne nepravilnosti i proceduralni propusti koji se tradicionalno ponavljaju, a koje su zabeležene i za ponovne prevremene izbore su porodično glasanje, koje je zabeleženo na 38,8 odsto biračkih mesta i vraćanje birača sa biračkog mesta, jer nisu na izvodu iz Centralnog biračkog spiska na 25,5 posto biračkih mesta“, naveli su iz ove nevladine organizacije.

Još su kazali da su birači, koji su koristili pomoć drugog lica pri glasanju, nisu imali dokaz da im je ta pomoć zaista potrebna na 18,4 odsto glasačkih mesta, kao i da su na deset biračkih mesta zabeležene primedbe posmatrača na rad biračkih odbora.

Istakli su i slučajeve povrede tajnosti glasanja, nemogućnost posmatrača da neometano prate proces glasanja, a zabeleženi su i slučajevi glasanja bez provere identifikacionih dokumenata.

Koalicija „Pod lupom“ je navela da je do 11.00 časova izlaznost na izbore u odnosu na 23. novembar prošle godine, kada su održani prevremeni izbori za predsednika RS, veća za više od sedam odsto.

Na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština danas se ponavljaju prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske, na osnovu odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK), koja je na tim glasačkim mestima utvrdila brojne izborne nepravilnosti.

Najveći broj biračkih mesta na kojima će biti ponovljeni izbori je u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu.

Prevremeni predsednički izbori u RS održani su 23. novembra, nakon što je CIK oduzela predsednički mandat Miloradu Dodiku, koga je Sud BiH presudio na godinu dana zatvora i šest godina obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

CIK je pre par dana objavila rezultate prema kojima, kada se oduzmu glasovi za biračkih mesta na kojima su izbori poništeni, opozicioni kandidat Branko Blanuša (SDS) ima prednost od 5.700 glasova u odnosu na kandidata vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Sinišu Karana.

(Beta)

