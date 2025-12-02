Koalicija prEUgovor: Erozija demokratskog poretka i udaljavanje od EU

Koalicija prEUgovor je u izveštaju objavljenom danas ocenila da se u Srbiji u proteklih šest meseci u Srbiji produbila erozija demokratskog poretka koja zemlju udaljava od ambicije članstva u Evropskoj uniji i da nema suštinskog napretka potrebnog za otvaranje klastera 3.

U novom šestomesečnom Alarm izveštaju o napretku Srbije u klasteru 1 (Osnove) u pristupnim pregovorima s EU, za period maj – oktobar 2025, ocenjuje se da su vlasti pojačale represiju i podrivanje ustavnog poretka i da se u ključnim oblastima, od izbora i ljudskih prava do borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, beleži stagnacija ili nazadovanje, uz niz alarmantnih slučajeva.

„Dok se masovni građanski i studentski protesti za odgovornost, funkcionalne institucije i slobodne i poštene izbore nastavljaju, država odgovara rastućom represijom, koja obelodanjuje sistemski oslabljene mehanizme kontrole i ravnoteže vlasti. Vladajuća stranka je intenzivirala praksu podrivanja ustavnog poretka kroz marginalizaciju parlamenta, pritiske na civilno društvo, medije i akademsku zajednicu, zloupotrebu bezbednosnih institucija i jačanje političkog uticaja na pravosuđe“, saopštila je koalicija.

U najnovijem izveštaju EU o Srbiji prosečne ocene napretka tokom protekle godine i ukupnog nivoa spremnosti za članstvo za 33 od 35 poglavlja ostale su gotovo nepromenjene.

Koalicija ističe da je u poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) napredak pao za jedan poen na skali, a da je prvi put zabeleženo da uopšte nema napretka u Poglavlju 23, kao i da je stanje slobode izražavanja nazadovalo.

„Bez rezultata prolaze novi rokovi iz Reformske agende, i stari iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24, ponovo pokazujući nedostatak volje vlasti u Srbiji da reši hronične probleme demokratije i vladavine prava“, navodi se u saopštenju.

Ocenjuje se da se politički kompromisi oko utvrđenih prioriteta prave u poslednji čas pod pritiskom Evropske unije, ali da je njihov kvalitet upitan a da se posledice tek očekuju.

Kasni se i sa izradom neophodnih propisa, ukazuje koalicija i dodaje da još više zabrinjava to što predložena rešenja smanjuju dostignute standarde i „utiru put snažnijoj represiji“.

„U međuvremenu, sve oštrije poruke stižu iz Brisela. One se najjasnije vide u rezolucijama Evropskog parlamenta, ali i u novom izveštaju Evropske komisije, izveštaju o vladavini prava u Srbiji, te u javnim nastupima evropskih zvaničnika“, navela je koalicija.

U novom paketu proširenja Srbija se prepoznaje kao zarobljena država, koja se u ključnim oblastima svrstava uz Tursku i Gruziju na začelju pristupnog procesa, dok njeni susedi Crna Gora i Albanija napreduju ubrzanim tempom.

„Eksplicitno se navodi da visoki zvaničnici Srbije šire antievropski narativ, i da im se u tim uslovima, uz duboku društvenu polarizaciju, ne veruje u obećanje da će ispuniti sve kriterijume za članstvo do kraja 2026. godine. Vlasti uporno najavljuju otvaranje pregovaračkog klastera 3 iako nema suštinskog napretka koji bi dao zeleno svetlo za takvu odluku u Savetu EU“, ocenjuju autori izveštaja.

Ovo je 25. Alarm izveštaj koalicije prEUgovor o napretku i učinku Vlade Srbije u sprovođenju reformi vezanih za vladavinu prava, sa fokusom na odabrane oblasti javnih politika u okviru političkih kriterijuma, poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i poglavlja 24 (Pravda, sloboda, bezbednost) procesa pristupanja Srbije EU, odnosno u okviru klastera 1 po novoj metodologiji proširenja.

Koaliciju čine ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com