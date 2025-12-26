Koalicija za slobodu medija: Najčešće targetiranje novinara je u lokalnim sredinama

Koalicija za slobodu medija ukazala je danas da se sloboda javnog informisanja „ne sme povređivati zloupotrebom službenog položaja i javnih ovlašćenja“ i da su najčešće ugroženi novinari u lokalnim sredinama.

„Koalicija za slobodu medija izražava duboku zabrinutost zbog sve učestalijih slučajeva targetiranja novinarki i novinara u malim sredinama, koje lokalni zvaničnici sve otvorenije prozivaju imenom i prezimenom. Takvo postupanje predstavlja ozbiljan rizik po njihov profesionalni integritet i ličnu bezbednost, naročito kada se uzme u obzir specifičnost lokalnih zajednica gde su novinari i novinarke ujedno i sugrađani onih koji ih targetiraju“, navedeno je u saopštenju.

Dodali su da se u tim slučajevima prepoznaje retorika u kojoj se mediji koji „nisu po volji vlasti proglašavaju za neprijatelje, saučesnike ili aktere političkih igara“.

„Ova matrica sve se češće preslikava na lokalni nivo, što dodatno pogoršava položaj lokalnih novinara koji nemaju institucionalne mehanizme zaštite i rade u znatno osetljivijem društvenom okruženju“, ukazali su oni.

Koalicija za slobodu medija apelovala je na lokalne i nacionalne institucije da zaštite novinare od ovakvih pritisaka i da dosledno sprovode zakone koji garantuju slobodu izražavanja i informisanja.

„Zabrinjava i to što lokalni funkcioneri, sve češće koristeći pozicije moći, pribegavaju strategijama diskreditacije koje su postale deo šireg političkog obrasca u Srbiji. U takvom kontekstu, nezavisni lokalni mediji postaju mete – ne zato što ne rade svoj posao, već upravo zato što ga rade odgovorno, u interesu građana“, piše u saopštenju.

Koaliciju za slobodu medija čine Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“, Slavko Ćuruvija fondacija i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“.

(Beta)

