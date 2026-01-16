Koalicija za slobodu medija: Solidarnost sa Jelenom Kleut zbog gušenja slobode izražavanja

Koalicija za slobodu medija saopštila je danas da „puža punu podršku Jeleni Kleut, vanrednoj profesorki Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, nakon odluke proširenog sastava Senata da odbije njen prigovor na odluku da ne bude izabrana u zvanje redovne profesorke, što za posledicu ima prestanak njenog radnog odnosa na Fakultetu“.

„Ovaj slučaj doživljavamo kao opasan presedan i jasnu poruku gušenja slobode izražavanja u akademskoj zajednici i da kritičko mišljenje i javno iznošenje stavova mogu biti sankcionisani institucionalnim mehanizmima. Dodatno zabrinjava činjenica da je glasanje bilo tajno, što produbljuje nepoverenje u postupak i stvara atmosferu straha i neodgovornosti, umesto transparentnosti i zaštite akademske autonomije“, saopštila je koalicija.

Upozorila je da „posledice ove odluke ne pogađaju samo jednu profesorku jer direktno pogađaju generacije studenata, među njima i buduće novinare i medijske profesionalce, kojima se uskraćuju kvalitetna nastava, kontinuitet obrazovanja i mentorstvo“.

„Profesorka Kleut navodi da na odseku radi već 18 godina, da drži veliki broj predmeta i da će ‘veliki broj mentorstava biti prekinut’ zbog odluke da joj se ne produži radni odnos. Jelena Kleut je stručna i časna profesorka koja svoje znanje i integritet godinama ulaže u unapređenje medijskog okruženja, pretvarajući akademsku ekspertizu u praktičnu, društveno korisnu snagu – u službi javnog interesa, boljeg novinarstva i informisanijeg društva“, navela je Koalicija za slobodu medija

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com