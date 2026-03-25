Koalicija za slobodu medija: Srbija nije spremna za usklađivanje sa Evropskim aktom o slobodi medija

Koalicija za slobodu medija saopštila je danas da Srbija nije spremna za usklađivanje sa Evropskim aktom o slobodi medija (EMFA).

„Stav članica Koalicije je da je ova inicijativa preuranjena, s obzirom na činjenicu da je i u EU ovaj posao tek u začetku, da postoje brojne nejasnoće o primeni EMFA koje tek treba da budu razrešene na nivou EU, ali i na to da Srbija nije ispunila ni osnovne preduslove za suštinsku implementaciju evropskih standarda u oblasti zaštite slobode medija“, naveli su iz Slavko Ćuruvija fondacije, reagujući na najave o početku rada na izmenama medijskih zakona koje bi trebalo da se odnose na usklađivanje sa EMFA.

Dodali su da su do tog zaključka došli na osnovu dve analize o usklađenosti pravnog i institucionalnog okvira u Srbiji sa EMFA, kao i mogućnosti njegove implementacije u postojećim okolnostima.

„EMFA predstavlja suštinski pomak u jačanju i zaštiti te slobode. To jačanje, međutim, podrazumeva funkcionalne i institucionalne kapacitete za njenu primenu“, naveli su iz fondacije u saopštenju.

Istakli su da su ključni medijski zakoni u Srbiji već delimično usklađeni sa EMFA, ali problem je, kako su naveli, u njihovoj nedoslednoj i selektivnoj primeni u praksi.

„To se posebno odnosi na zaštitu novinarskih izvora, nezavisnost javnih medijskih servisa, transparentnost vlasništva i funkcionisanje regulatornih tela. Bez stvarne primene postojećih normi, dalje izmene zakonodavstva u Srbiji ne mogu dovesti do suštinskih pomaka“, poručili su iz Slavko Ćuruvija fondacije u saopštenju.

Dodali su da su medijske slobode u Srbiji na zabrinjavajućem nivou, obeležene kontinuiranim političkim pritiscima i kampanjama targetiranja novinara, netransparentnim finansiranjem medija i slabim institucionalnim odgovorom na kršenja propisa.

„Ključni preduslovi za implementaciju EMFA u Srbiji nisu nove izmene zakona, već obezbeđivanje nezavisnosti medijske regulacije, dosledna zaštita novinara i njihovih izvora, kao i suštinsko uzdržavanje države od političkog i ekonomskog uticaja na medije“, naveli su iz fondacije.

Kako su istakli, zaključak analiza je da bez jasne političke volje, institucionalne nezavisnosti i pune primene postojećih zakona, proces usklađivanja sa EMFA ostaje formalan i bez stvarnog uticaja na unapređenje medijskih sloboda u Srbiji.

Koaliciju za slobodu medija čine Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“, Slavko Ćuruvija fondacija i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“.

(Beta)

