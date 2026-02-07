Koalicija za slobodu medija: Vlast hitno da zaustavi zloslutnu kampanju protiv Verana Matića

Grupa medijskih organizacija okupljena u Koaliciju za slobodu medija zatražila je danas da vlast pod hitno zaustavi "zastrašujuću i zloslutnu medijsku kampanju" koja se vodi protiv predsednika Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i člana Stalne radne grupe za bezbednost novinara Verana Matića i u kojoj se, kako ocenjuju, poziva na njegov linč.

„Nemamo nikakvu sumnju da iza dehumanizujuće kampanje protiv Matića stoji sam državni vrh, imajući u vidu činjenicu da se ona vodi u medijima bliskim vlasti, a da joj je zamajac dao dokumentarni film ‘Zlo doba 2’, koju je produkovala opskurna novosadska organizacija Centar za društvenu stabilnost, čiji su lideri osobe uposlene u državnom aparatu“, navodi se u saopštenju.

Prema njihovoj oceni, da je reč o organizovanoj i ciljanoj kampanji, pokazuje činjenica da je film emitovan na velikom broju televizija bliskih vlastima, i da je najavljen „na sva zvona“.

„U njemu se na primitivan i senzacionalistički način Matić proglašava neprijateljem države i društva, čime se faktički poziva na njegov linč. Proglašava se ‘stranim agentom’ koji decenijama radi protiv Srbije. Film je, međutim, samo deo šire medijske kampanje protiv Matića, koja je trenutno u toku, a koju je najavio predsednik Aleksandar Vučić prošle godine, javno prozivajući i etiketirajući Verana Matića“, dodaje se u saopštenju.

Koalicija za slobodu medija dodala je i da nema nikakvu sumnju da je razlog za tu kampanju Matićeva borba za bezbednost novinara, u trenutku kada su oni „ugroženi više nego ikada u istoriji ove zemlje“, kao i njegovo zalaganje da se otkriju i osude izvršioci i naredbodavci ubistava novinara Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, navodeći da to „očigledno nije interes sadašnje vlasti“.

Dodali su da je, prema bazi Nezavisnog udruženja novinara Srbije, protekle godine postignut neslavni rekord ugrožavanja sigurnosti novinara: zabeleženo je 383 incidenta, što je više nego dvostruko u odnosu na prethodnu godinu, a da je još porazniji podatak da je 2025. godine registrovano 116 fizičkih napada na novinare, što je pet puta više nego prethodne godine.

„Umesto da zaštiti novinara i slobodu izražavanja, vlast u Srbiji je objavila rat ne samo novinarima nego i zaštitnicima njihove bezbednosti. Podsećamo da je Matić i ranije bio na meti neprijatelja medijskih sloboda, i da je šest godina živeo pod celodnevnom policijskom zaštitom“, piše u saopštenju.

Koaliciju za slobodu medija čine Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“, Slavko Ćuruvija fondacija i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“.

(Beta)

