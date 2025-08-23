Kod Balearskih ostrva nestalo 12 migranata iz Magreba

Ukupno 12 migranata iz Magreba nestalo je nakon što su u petak iskočili iz čamca u vodu, na putu ka Balearskim ostrvima, saopštile su danas lokalne vlasti u Španiji.

Iz čamca je spaseno 14 ljudi, 58 kilometara jugozapadno od ostrva Kabrera.

Prema rečima migranata, 12 ljudi je nestalo posle iskakanja u vodu.

Pokrenuta je operacija potrage za tim migrantima iz Magreba, u kojoj učestvuje Civilna garda, dodale su lokalne vlasti.

Ruta od Severne Afrike do Balearskih ostrva zabeležila je nagli porast dolazaka migranata od početka godine, saopštilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zaključno sa 15. avgustom, 4.323 migranta su stigla na Balearska ostrva, u poređenju sa 2.443 u istom periodu 2024. godine, što je povećanje od 77 odsto.

Međutim, u istom periodu, broj dolazaka na Kanarska ostrva je opao za 46 odsto.

(Beta)

