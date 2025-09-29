Kod obale Francuske spaseno 400 migranata

Gotovo 400 migranata je spaseno ovog vikenda tokom nekoliko akcija kod obale Francuske dok su pokušavali da stignu do Engleske improvizovanim čamcima, saopštile su danas vlasti.

U subotu je 220 ljudi spaseno i sprovedeno u Bulonj sir Mer, Dijep i Kale, na severu Francuske. Dve žene iz Somalije su umrle, petoro je lakše povređeno, a nekoliko je promrzlo.

U nedelju je zbrinuto 176 migranata, uključujući nekoliko povređenih, a jedan tinejdžer je umro.

Telo jednog ranije umrlog migranta je nađeno i u subotu u Gravelinu na severu Francuske.

Ovim brojem žrtava, broj poginulih tokom pokušaja ilegalnog prelaska francusko-britanske granice ove godine porastao je na 27, po podacima AFP-a.

Uprkos stalnom povećanju francuskih sredstava za sprečavanje tih prelazaka uz finansijsku podršku Velike Britanije, takva putovanja se nastavljaju nesmanjenim tempom. Više od 32.000 ljudi uspelo je da ove godine stigne do britanske obale što je najveći broj do sada.

Po britanskim vlastima, 895 migranata stiglo je u Veliku Britaniju u subotu u 12 malih čamaca – po oko 75 putnika u jednom čamcu.

Novi sporazum Londona i Pariza o migraciji, koji je na snazi od avgustu, predviđa razmenu migranata po principu „jedan za jednog“: za svaku osobu vraćenu iz Velike Britanije, London prihvata ulazak druge osobe iz Francuske, ali legalnim putem.

Međutim, taj aranžman, koji žestoko kritikuju nevladine organizacije i koji je predmet pravnih sporova, uglavnom radi samo simbolično i ne odvraća veliku većinu potencijalnih migranata od pokušaja ilegalnih prelazaka.

(Beta)

