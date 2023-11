Koen: Prekid vatre dok Hamas oslobađa taoce, ali onda nastavljamo rat

Izraelski ministar spoljnih poslova Eli Koen izjavio je danas u Skoplju da će Izrael nastaviti da se bori sve dok ne vrati sve taoce i dok ne eliminiše Hamas.

🚨🇮🇱 The ISRAELI hostages are DAPPING UP HAMAS!

LMFAO! pic.twitter.com/4azcJuI0Bn

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 30, 2023

„Ima samo jedan odgovoran za masakr 7. oktobra, za taoce i rat koji je započeo, za stradanje ljudi u Gazi, a to je Hamas. Nastavićemo da se borimo dok ne vratimo sve taoce i dok ne eliminišemo Hamas“, rekao je Koen novinarima pred početak Ministarskog saveta OEBS.

Istakao je da svet treba da bude ujedinjen u oslobađanju Gaze od Hamasa- ISIS-a, kako bi se osiguralo da se takvi zločini ne ponove nigde u svetu.

Upitan koliko su blizu postizanja mira, Koen je rekao da je Izrael odlučan da nastavi borbu protiv, kako je nazvao, te terorističke organizacije.

„Sve dok puštaju taoce nastavićemo sa prekidom vatre. Ali posle primirja, mi ćemo nastaviti rat“, rekao je minstar spoljnih poslova Izraela Eli Koen, a prenela agencija MIA.

Inače, Tajlanđanin kog je nedavno Hamas oslobodio svedočio je da su taoce Izraelce koje je ta oružana grupa kidnapovala 7. oktobra, otmičari prebijali.

Kako je sinoć javio izraelski TV Kanal 12 Tajlanđanin, čije ime nije objavljeno, je ispričao izraelskoj vojsci svoje iskustvo u zatočeništvu i rekao da su se otmičari prema Izraelcima odnosili izuzetno oštro, čak i gore nego prema strancima sa kojima su držani.

„Bio sam sa Izraelcima i čuvari su bili tamo sve vreme. Odnos prema Jevrejima koji su bili sa mnom je bio oštriji. Ponekad su ih tukli električnim kablovima“, rekao je Tajlanđanin koji je pre otmice radio na farmi na jugu Izraela.

On međutim nije aludirao da su žice bile pod naponom, navode izraelski mediji.

Oslobođeni Tajlanđanin je rekao da je za taoce bilo malo hrane, po jedna „pita (lepinja) na dan“, a ponekad konzerva ribe za četvoro da podele, ponekad komad sira.

Jednom im je dopušteno da se istuširaju.

Pre 7. oktobra, kada su palestinski ekstremisti iz Gaze ušli u Izrael i ubili više od 1.200 ljudi, a 240 odveli kao taoce, oko 30.000 Tajlanđana je radilo u Izraelu, uključujući 5.000 u naseljima blizu Pojasa Gaze.

Prvog dana rata ubijeno je 39 Tajlanđana, a u Gazu odvedeno 32.

Za šest dana primirja oslobođeno je ukupno 97 talaca, uključujući 73 Izraelaca, među njima dvostruki državljani, 23 Tajlanđana i jedna Filipinka.

Za svakog taoca Izraelca iz izraelskih zatvora je na slobodu pušteno troje zatočenih palestinskih žena i muškaraca maloletnika, 210 ukupno.

O patnjama starijih zatočenih Izraelki i dece, od kojih su neka ostala bez roditelja, za izraelske medije su govorili njihovi rođaci.

Oni su posebno naglašavali da su zatočene žene bile lišene lekova, iako je Crvenom krstu odmah predata lista medikamenata koje piju.

Predstavnici Crvnog krsta nisu posetili zatočene.

Povratak desetina talaca izazvao je veliko uzbuđenje, ali je ostala zabrinutost za sudbinu onih koji su ostali.

Izraelski zvaničnici kažu da palestinski ekstremisti još uvek drže oko 20 žena, koje bi mogle biti oslobođene ako se razmena za palestinske zatvorenike nastavi istim tempom u narednih nekoliko dana, preneo je AP.

Posle toga primirje zavisi od rezultata težih pregovora o oslobađanju oko 126 muškaraca za koje Izrael kaže da su zatočeni u Gazi.

Za izraelske muškarce, posebno vojnike, očekuje se da Hamas traži oslobađanje palestinskih muškaraca, čemu bi Izrael mogao da se usprotivi.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.