Koha.net objavila Nacrt Saveta EU o novim-starim zahtevima Srbiji i Kosovu

Od Kosova će se ponovo zahtevati da bez odlaganja započne formiranje Zajednice srpskih opština i da počne da ispunjava obaveze iz sporazuma iz 2023. godine, koji bi vodili ka sporazumima i specifičnim garancijama za odgovarajući nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, navodi se u nacrtu Saveta EU u vezi sa procesom pristupanja EU.

U tekstu dokumenta u koji je prištinska Koha imala uvid, navodi se da se od Srbije traži da otpočne procedure priznavanja dokumenata i simbola Kosova i da se uzdrži od protivljenja njegovom članstvu u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Države-članice EU trenutno diskutuju o zaključcima o proširenju, koji će biti usvojeni na sastanku Saveta za opšte poslove u decembru.

Prema nacrtu teksta Saveta EU o kojem se raspravlja, a koji je Koha.net obezbedila, EU će pozdraviti paket proširenja koji je Evropska komisija usvojila 4. novembra, i posebno će pozdraviti napredak koji su ostvarile neke države kandidatkinje, prvenstveno Crna Gora i Albanija, ali i Ukrajina i Moldavija.

Što se tiče Kosova, na osnovu ovog nacrta očekuje se da će i Savet EU izraziti mišljenje da zbog političkog zastoja Kosovo „nije uspelo da ostvari potreban napredak“.

Savet EU će naglasiti da je bilo ograničenog napretka u procesu reformi i uputiće poziv za stvaranje međupartijske saradnje na Kosovu kako bi se ubrzao proces reformi, posebno u javnoj administraciji i vladavini prava, borbi protiv korupcije i slobodi izražavanja, u kojoj nije bilo napretka.

Savet će takođe izraziti žaljenje zbog političke blokade na Kosovu nakon februarskih izbora i očekivanja za dobro administriran i inkluzivan izborni proces na izborima 28. decembra.

Što se tiče nedavnih lokalnih izbora, Savet EU će pozdraviti njihovo profesionalno i transparentno održavanje.

Izraziće i očekivanje da se prenos lokalne vlasti u četiri opštine na severu obavi na uredan način, u saradnji lokalnih i centralnih vlasti, u skladu sa pravnim okvirom Kosova.

Prenos lokalne vlasti na severu Kosova jedan je od uslova za dalje ukidanje mera EU protiv institucija u Prištini.

„Savet uzima u obzir dalje ukidanje mera nakon urednog prenosa lokalne vlasti na severu Kosova i održive deeskalacije“, navodi se u nacrtu ovih zaključaka i dodaje da „Savet ponavlja očekivanja za reintegraciju kosovskih Srba, počevši od njihovog inkluzivnog učešća u institucijama Kosova na svim nivoima, a zatim i bezuslovne reintegracije kvalifikovanog sudskog i policijskog osoblja u skladu sa sporazumima iz dijaloga i punim poštovanjem pravnog okvira Kosova“.

Nacrt ponavlja da je i za Kosovo i za Srbiju ispunjavanje obaveza iz procesa normalizacije odnosa uslov za njihov napredak na putu ka EU, i da će „obe strane izgubiti ukoliko se te obaveze ne ispune“.

Savet EU bi trebalo i da izrazi žaljenje što nije došlo do ispunjavanja određenih obaveza od obe strane.

„Od Kosova će se ponovo zahtevati da bez odlaganja započne formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom i da počne da daje rezultate u obavezama iz sporazuma iz 2023. godine, vodeći ka sporazumima i specifičnim garancijama za odgovarajući nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, dok će se od Srbije tražiti da otpočne procedure priznavanja dokumenata i simbola i da se uzdrži od protivljenja članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji“, kaže se u nacrtu dokumenta.

Savet EU će takođe izraziti „duboku zabrinutost“ zbog neuspeha Srbije da preduzme mere protiv počinilaca nasilnih dela na severu Kosova 2023. godine, uključujući napade na KFOR, policiju i novinare.

„Savet izražava duboku zabrinutost što Srbija još uvek nije ispunila očekivanja za punu odgovornost i izražava duboko žaljenje zbog nedovoljnih postupaka u tom pravcu, uključujući i kršenje procedura iz dijaloga o međusobnoj pravnoj pomoći“, navodi se u dokumentu.

(Beta)

