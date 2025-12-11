Kokanović o prisluškivanju: Primetio sam da su mediji objavljivali sadržaj mojih privatnih razgovora

Aktivista udruženja „Ne damo Jadar“ Zlatko Kokanović kazao je danas da je u više navrata primetio da su mediji objavljivali sadržaje njegovih privatnih telefonskih razgovora i da je posumnjao da Bezbednosno-informativna agencija (BIA) prisluškuje njegov telefon.

On je za list Danas kazao da je bio u BIA prošle godine i da je tada bez njegovog znanja na njegov mobilni uređaj ugrađen softver za špijuniranje.

„Žalosno i jadno je da država čitav svoj aparat usmeri na nas obične građane, koji se borimo za svoja prava, nismo neprijatelji zemlje – a imaju brojne kriminalce koje ne stavljaju na mere“, kazao je Kokanović.

Po njegovim rečima, poljoprivrednici su postali meta zbog ekoloških protesta koji su mobilisali građane Srbije.

„Prisluškivanje nije najveća opasnost, jer se važni dogovori vode bez telefona. Problem su administrativni pritisci, pasivni status gazdinstva koje onemogućava plasman proizvoda i pristup subvencijama koje poljoprivrednicima zakonski pripadaju“, rekao je Kokanović.

Istraživački portal BIRN je nedavno objavio da je BIA tokom privođenja četvorice poljoprivrednika i ekoloških aktivista, među kojima je i Kokanović, u njihove telefone ubacila špijunski softver NoviSpy.

(Beta)

