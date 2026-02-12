Kolbi: NATO treba da bude zasnovan na partnerstvu umesto zavisnosti

NATO treba da bude više zasnovan na partnerstvu nego na zavisnosti, rekao je danas zamenik američkog sekretara za rat Elbridž Kolbi koji učestvuje na sastanku ministara odbrane NATO u Briselu.

Elbridž je rekao da je NATO ozbiljan savez usmeren na odbranu i odvraćanje i da je 2025. godine moglo da se vidi „preoblikovanje i istinska posvećenost“ naporima da „imamo Evropu koja predvodi konvencionalnu odbranu“ NATO.

„Sada je vreme da budemo pragmatični. Mislim da imamo zaista jaku osnovu da radimo zajedno u partnerstvu“, kazao je Kolbi pred početak sastanka.

On je istakao da NATO treba da bude zasnovan na partnerstvu a ne na zavisnosti i da se vrati onome čemu je Alijansa prvobitno bila namenjena.

Na današnji sastanak u sedištu NATO iz SAD je došao Kolbi umesto američkog ministra odbrane Pita Hegseta, što je drugi ministarski sastanak Alijanske na koji Vašington nije poslao svoje ministre.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com