Kolegijum TOK: Zahvaljujemo kolegama za podršku samostalnosti javnih tužilaštava

Kolegijum Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) zahvalio je danas kolegama koji su ih javno podržali u „odbrani samostalnih javnih tužilaštava“.

Juče se više stotina ljudi okupilo na protestu ispred Ustavnog suda u Beogradu na koji je pozvala grupa sudija i tužilaca iz cele Srbije zbog, kako tvrde, političkih pritisaka na pravosuđe, koje vide u najavljenim promenama pravosudnih zakona i reorganizaciji tužilaštava.

„Istrajaćemo u zaštiti Ustava i zakona Srbije, u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, svim raspoloživim sredstvima u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti“, saopštio je Kolegijum TOK.

