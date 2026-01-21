Kolektiv Beogradske filharmonije pozvao dirigenta Suđića da odustane od funkcije direktora

Kolektiv Beogradske filharmonije pozvao je danas dirigenta Bojana Suđića da odustane od funkcije vršilaca dužnosti direktora te institucije i zatražio da bude raspisan javni konkurs za tu funkciju.

Kolektiv je na konferenciji za novinare naveo da je u prethodnom periodu bilo prilika da Suđić razgovara sa kolektivom, pre zahteva da se povuče sa te funkcije, ali da se razgovor nije desio.

Članovi kolektiva su dodali da su prethodne dve godine tražili od Ministarstva kulture da raspiše javni konkurs za direktora Beogradske filharmonije.

Trombonista tog ansambla Igor Ranković, koji je učestvovao u razgovorima u Ministarstvuom, rekao je da ukoliko Suđić želi blagoslov kolektiva Beogradske filharmonije, treba da se prijavi na javni konkurs.

„Suđić već 20 godina nema nikakav kontakt sa ovom institucijom, ne zna kakvo je stanje u kući. Ministarstvo kulture nam je, nakon brojnih razgovora, kazalo da ćemo biti konsultovani u vezi sa odlukom o imenovanju direktora, a nismo. Raspisivanje javnog konkursa je jedina fer opcija, a ova odluka je političko rešenje“, rekao je Ranković novinarima.

Kolektiv Beogradske filharmonije ocenio je da je Suđić ranije koristio svoju poziciju, kao direktora Beogradskog muzičkog festivala (BEMUS) i šefa dirigenta Simfonijskog orkestra Radio-televizije Srbije (RTS) za ostvarivanje ličnog interesa, ali da oni, iz kolektiva, to ne žele da dopuste.

Dodali su da im je potreban „menadžer“ koji će interese kolektiva staviti iznad ličnih.

Beogradska filharmonija je nedavno bila u Indiji gde je dobila poziv da nastupa sa dirigentom Zubinom Mehtom, povodom obeležavanja njegovog 90. rođendana.

Kolektiv te institucije je na konferenciji za novinare ocenio da su u Indiji ostvarili nesvakidašnji uspeh, te da su od državnih zvaničnika očekivali čestitke, a da su umesto toga dobili vest o imenovanju Suđića na funkciju vršioca dužnosti direktora.

Dirigent Bojan Suđić, koga je Vlada Srbije imenovala za v.d. direktora Beogradske filharmonije, izjavio je ranije da „u njegovoj karijeri nema ničega što bi na bilo koji način moglo da ga profesionalno i moralno diskredituje“.

„Nije neočekivano da pojedincima iz različitih razloga smeta moje postavljenje i da koriste priliku da svoje interese štite klevetama. Spreman sam da u svakoj prilici odgovorim na svako pitanje članova ansambla, u internoj komunikaciji ili uz prisustvo medija. Verujem da u direktnoj komunikaciji sa ansamblom, bez etiketiranja i kroz iskren razgovor, možemo ostvariti prvi zajednički korak“, naveo je Suđić u saopštenju koje je preneo N1.

(Beta)

